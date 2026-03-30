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Mercato Napoli, Zeballos più vicino: l’offerta a parametro zero può cambiare tutto

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Mercato Napoli, Zeballos più vicino: l’offerta a parametro zero può cambiare tutto
Exequiel Zeballos in campo con la maglia del Boca Juniors (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Il Napoli insiste per Zeballos a parametro zero.

Exequiel Zeballos potrebbe passare al Napoli da svincolato entro dicembre. Gli azzurri avrebbero già presentato un’offerta formale all’agente dell’esterno offensivo del Boca Juniors, bypassando completamente la società argentina. La strategia è cristallina: evitare di versare i 9 milioni richiesti dal Boca per un calciatore in scadenza il 30 dicembre 2026. Zeballos: il contratto in scadenza favorisce gli azzurri

Il Napoli “snobba” il Boca e tratta con Zeballos

Secondo quanto rivela Luis Fregossi, direttore di “MundoBocaRadio”, il Napoli avrebbe comunicato all’agente di Zeballos di aver presentato un’offerta formale per l’attaccante. Non è menzionata un’offerta al Boca Juniors. Il club partenopeo non intende investire risorse significative sul cartellino: la strada tracciata è quella della libera uscita nei prossimi mesi.La situazione contrattuale lavora completamente a favore dei partenopei.

Con il contratto che scade il 30 dicembre, Zeballos diventerà disponibile a costo zero fra pochi mesi. Le trattative tra il Boca e il giocatore sono ferme: il club argentino pretende una cifra ritenuta spropositata per un calciatore in uscita, mentre il Napoli ha scelto di aspettare. Questa tattica azzarda il rischio che altre squadre europee presentino offerte migliori all’agente, ma De Laurentiis ha già dimostrato di preferire questa linea nei mercati estivi.

Exequiel Zeballos piace al Napoli
Exequiel Zeballos in campo con la maglia del Boca Juniors

Un altro argentino a Napoli: il piano concreto per gennaio

L’operazione potrebbe concretizzarsi a dicembre, quando il contratto scade. Il Napoli avrebbe già preparato il terreno con il suo rappresentante, assicurandosi la priorità sulla firma. Se Zeballos non trova un accordo con il Boca prima della scadenza, gli azzurri saranno pronti a ingaggiarlo direttamente come svincolato. Questa mossa consente al Napoli di aggiungere qualità offensiva senza svuotare le casse di mercato, una strategia coerente con la gestione finanziaria del club.

Il calendario è fissato. Se le trattative con il Boca resteranno in stallo, Zeballos e il Napoli formalizzeranno l’accordo nei prossimi mesi, con il calciatore che arriverà a Napoli da parametro zero nel gennaio 2027 o già a dicembre, a seconda dei dettagli contrattuali argentini.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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