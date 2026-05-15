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Napoli-Sarri, nulla è ancora fatto: intanto il tecnico ha preso una decisione…

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Napoli-Sarri, nulla è ancora fatto: intanto il tecnico ha preso una decisione…
Maurizio Sarri ha preso una decisione sul suo futuro. Foto: SpazioNapoli
Maurizio Sarri in piedi con le braccia incrociate davanti a una lavagna tattica, con documenti sulla scrivania

Maurizio Sarri rinvia ogni decisione sul futuro fino al termine della stagione. L’allenatore della Lazio valuterà con attenzione gli sviluppi del mercato, inclusa la riunione tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

Sarri e il Napoli: tutto dipende da ADL e Conte

Il tecnico toscano non accelera i tempi nonostante gli interessamenti di diversi club. Come rivelato da Alfredo Pedullà, Sarri preferisce attendere sia la conclusione del campionato sia le decisioni del Napoli prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Gli azzurri lo considerano una possibilità concreta in caso di separazione da Conte, ma il confronto tra De Laurentiis e l’attuale allenatore rappresenta il nodo cruciale. Il contratto di Conte scadrà tra poco più di un anno e questo dialogo determinerà gli scenari successivi.

Sarri possiede ancora un contratto valido per due stagioni con la Lazio, ma la sua permanenza sulla panchina biancoceleste non è affatto scontata. Il “Comandante” vuole valutare con calma tutti gli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane. La scelta di attendere riflette una strategia consapevole: non vuole prendere impegni affrettati quando il mercato potrebbe offrire alternative diverse.

Maurizio Sarri in panchina con giubbotto invernale durante una partita
Maurizio Sarri attende il Napoli

L’Atalanta rientra in gioco con Giuntoli

Anche il club bergamasco segue con attenzione l’evolversi della situazione. L’Atalanta aveva già sondato Sarri la scorsa estate prima di virare su Ivan Juric. L’arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza potrebbe riaprire concretamente questa pista, considerando l’ottimo rapporto tra i due. Giuntoli conosce bene il tecnico toscano e potrebbe facilitare una trattativa se le condizioni lo permettessero. La Dea dispone di risorse economiche e di un progetto ambizioso che potrebbe attrarre Sarri.

Tuttavia, il tecnico non intende muoversi prima della fine del campionato. La sua priorità rimane comprendere cosa accadrà al Napoli con l’incontro ADL-Conte. Se De Laurentiis dovesse decidere di separarsi dall’allenatore azzurro, Sarri diventerebbe una soluzione naturale per Napoli. Se invece Conte dovesse rimanere, allora lo scenario cambierebbe radicalmente e altre opzioni potrebbero diventare concrete.

Sarri attenderà fine maggio prima di fornire risposte definitive. In quel momento avrà chiaro il quadro complessivo del calciomercato italiano e potrà valutare quale progetto offra le migliori garanzie. Il Napoli rimane sullo sfondo, ma la sua candidatura dipende completamente dalle scelte di De Laurentiis riguardo il futuro di Conte.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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