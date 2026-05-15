Napoli, critiche a Conte? Scattano le difese: “Ha ridato speranza…”

German Denis, ex attaccante azzurro, sostiene Antonio Conte: “Ha ridato speranza ai napoletani, la stagione è positiva”. L’intervento ai microfoni di Sky Sport segna una posizione netta sulla gestione tecnica del Napoli.

Conte e i risultati: Denis riconosce il merito

Denis non nasconde il giudizio positivo sull’operato di Conte. L’ex Atalanta e Napoli sottolinea come il tecnico abbia portato fiducia a una piazza con altissime ambizioni, pur riconoscendo margini di miglioramento:

“Ha fatto un’ottima stagione, poteva fare meglio, ma ci sono stati tanti infortuni. La Champions è stata centrata, con tutta la rosa a lottare. Ha dato al tifoso napoletano la speranza di raggiungere obiettivi che quest’anno non sono comunque stati raggiunti”.

Il contributo del Napoli in queste due stagioni ha dimostrato continuità e carattere. Non è stato facile mantenere standard elevati con assenze prolungate, come capitato in quest’annata. Denis ha evidenziato come Conte abbia gestito una situazione complicata senza crollare sotto il peso delle difficoltà fisiche della squadra.

Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli

Il futuro incerto: Conte tra Napoli e Nazionale

Resta aperta la questione del proseguimento del rapporto tra allenatore e club. Denis si augura che Conte rimanga, ma ammette che circolano voci insistenti su eventuali interessamenti della Nazionale.

“Vedremo cosa succederà, mi auguro possa rimanere, ma si parla tanto anche di Nazionale”, ha dichiarato l’ex attaccante.

La situazione dipenderà dalle prossime mosse di Aurelio De Laurentiis e dalle decisioni che Conte assumerà. L’allenatore ha dimostrato di saper lavorare anche in condizioni difficili, ma dovrà valutare se continuare il progetto a Napoli oppure accettare altre sfide. Il calciomercato estivo e le ambizioni dichiarate dalla società saranno decisivi per chiarire il quadro.

Denis ritiene comunque che il Napoli abbia trovato stabilità e direzione sotto la guida di Conte, elementi che erano assenti nelle stagioni precedenti.