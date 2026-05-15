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Napoli, ciclo finito: Conte ricomincia da tre senatori

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Napoli, ciclo finito: Conte ricomincia da tre senatori
Antonio Conte nello spogliatoio del Napoli durante un momento di tensione con la squadra
Antonio Conte con espressione seria nello spogliatoio del Napoli con logo SSC Napoli e magliette sullo sfondo

Un ciclo comunicato anni fa, che ha portato alla vittoria dello scudetto con Spalletti prima e Conte poi, volge al termine. Il Napoli si appresta a salutare diversi senatori, protagonisti di queste annate che resteranno per sempre nella storia del club partenopeo. Tanti addi, ma anche alcune conferme per porre le basi del prossimo ciclo azzurro.

Napoli: cinque partenze per chiudere il ciclo dei senatori

Meret, Lobotka, Anguissa, Juan Jesus ed Elmas verso l’addio: il Napoli prepara una rivoluzione strutturale con soli tre pilastri confermati. La società azzurra ha deciso di spezzare il legame con i leader della vecchia guardia. Il portiere friulano, il centrocampista slovacco, il camerunese, il difensore brasiliano e l’esterno macedone rappresentavano l’ossatura del progetto precedente. Ora devono fare spazio a una nuova generazione.

Non è una semplice rotazione tattica, ma una demolizione e ricostruzione consapevole. Secondo Repubblica, Di Lorenzo, Rrahmani e Politano resteranno. Questa scelta comporta rischi evidenti. I tifosi avevano investito fiducia nel mercato estivo, con innesti che promettevano solidità. Invece arriva l’annuncio opposto: chi credevi titolare se ne andrà. La comunicazione dovrà essere limpida, perché il danno reputazionale di una promessa tradita è maggiore di una sconfitta in campo.

André-Frank Zambo Anguissa frenata per rinnovo
Anguissa in campo per il campionato. Fonte: ANSA.

Ricomincio da tre: le scelte di Conte

Solo tre elementi mantengono la continuità con il passato prossimo. Il capitano terzino, il difensore albanese e l’ala destra formano il minimo sindacale per non azzerare completamente l’identità squadra. Non è una conferma di fiducia assoluta, ma un ancoraggio logistico. Su questa base ridotta bisogna costruire una formazione competitiva per i vertici europei.

Quale è il rischio concreto di questa strategia? Che il mercato non consenta di trovare rimpiazzi all’altezza. Meret, Lobotka e Anguissa non sono giocatori comuni: sostituirli con profili equivalenti richiede budget significativi e tempistiche lunghe. La finestra estiva potrebbe non bastare se le trattative si trascinano oltre giugno.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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