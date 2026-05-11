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Mercato Napoli, Anguissa ai saluti? Servono 20 milioni, c’è un club su tutti

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Mercato Napoli, Anguissa ai saluti? Servono 20 milioni, c’è un club su tutti
Frank Anguissa in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Le ultime sul rinnovo di Anguissa

Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli questa estate: secondo quanto rivela Nicolò Schira, i partenopei valuterebbero con attenzione un’offerta di 20 milioni di euro per il centrocampista camerunense.

Anguissa: il nodo del rinnovo blocca tutto

La permanenza del centrocampista in azzurro non è scontata. Il contratto scade nel 2027 e la mancanza di un accordo per il rinnovo rappresenta il fulcro della questione. De Laurentiis non ha fretta di trattenere un giocatore che non ha ancora trovato un’intesa sulle condizioni economiche future. In questo scenario, una proposta economica significativa potrebbe spingere il club verso una valutazione seria della cessione. Il Galatasaray figura tra i principali interessati, ma non è l’unico club a monitorare la situazione del mediano.

Anguissa è stato uno dei pilastri della risalita azzurra negli ultimi anni. Tuttavia, il mercato non guarda ai ricordi: guarda alle opportunità finanziarie. Se arrivasse un’offerta di 20 milioni, il Napoli avrebbe motivi concreti per considerarla. Non è una cifra esagerata, considerando l’età del giocatore e la situazione contrattuale in sospeso.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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