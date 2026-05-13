Mercato Napoli, bloccato Lobotka! Niente ipotesi Juve, il motivo

Stanislav Lobotka non si muove da Napoli. Il centrocampista slovacco resta centrale nel progetto azzurro, blindato dalla dirigenza partenopea che ha escluso categoricamente una cessione alla Juventus di Luciano Spalletti.
Lobotka e il Napoli: la scelta contro la Juve
Secondo Tuttomercatoweb, la società ha chiuso ogni possibile negoziato. Non è una questione tecnica: Lobotka continua a rappresentare un pilastro del centrocampo napoletano. La vera ragione della blindatura è strategica e commerciale. Il Napoli non rinforza i rivali diretti, soprattutto non la Juventus, squadra con cui contende lo scudetto. Spalletti poteva rappresentare un’occasione di mercato, ma solo sulla carta.
Il tecnico bianconero aveva sondato il terreno durante il calciomercato estivo. L’interesse c’era, concreto. Ma De Laurentiis ha messo il veto senza discussioni. La logica è semplice: cedere uno dei migliori centrocampisti europei al principale concorrente equivale a indebolire il proprio progetto. Non accade.