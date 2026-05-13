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Mercato Napoli, bloccato Lobotka! Niente ipotesi Juve, il motivo

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Mercato Napoli, bloccato Lobotka! Niente ipotesi Juve, il motivo
Stan Lobotka in campo con la maglia del Napoli - SpazioNapoli.it
Le ultime sul futuro di Lobotka

Stanislav Lobotka non si muove da Napoli. Il centrocampista slovacco resta centrale nel progetto azzurro, blindato dalla dirigenza partenopea che ha escluso categoricamente una cessione alla Juventus di Luciano Spalletti.

Lobotka e il Napoli: la scelta contro la Juve

Secondo Tuttomercatoweb, la società ha chiuso ogni possibile negoziato. Non è una questione tecnica: Lobotka continua a rappresentare un pilastro del centrocampo napoletano. La vera ragione della blindatura è strategica e commerciale. Il Napoli non rinforza i rivali diretti, soprattutto non la Juventus, squadra con cui contende lo scudetto. Spalletti poteva rappresentare un’occasione di mercato, ma solo sulla carta.

Il tecnico bianconero aveva sondato il terreno durante il calciomercato estivo. L’interesse c’era, concreto. Ma De Laurentiis ha messo il veto senza discussioni. La logica è semplice: cedere uno dei migliori centrocampisti europei al principale concorrente equivale a indebolire il proprio progetto. Non accade.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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