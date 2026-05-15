Il calciatore chiarisce: “Mai mancato di rispetto a Napoli”

Arriva il chiarimento del difensore del Napoli, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha voluto spegnere le polemiche nate dopo alcune dichiarazioni rilasciate in una precedente intervista. Il calciatore ha spiegato come alcune frasi siano state estrapolate dal contesto, generando interpretazioni lontane dal reale significato delle sue parole.

Il chiarimento del difensore azzurro

Nel messaggio condiviso sui social, Oliveira ha precisato di non aver mai voluto offendere Napoli o i napoletani, sottolineando come il tono dell’intervista fosse ironico e scherzoso. Il riferimento, infatti, riguardava esclusivamente le difficoltà del traffico cittadino, argomento affrontato con leggerezza:

“Vorrei chiarire una cosa perché alcune citazioni sono state estrapolate dal contesto e alcune persone o giornalisti stanno pubblicando titoli per creare polemica e generare commenti”.

Il laterale uruguaiano ha poi ribadito di non aver mai definito i napoletani persone conflittuali né di aver mancato di rispetto alla città. Anzi, Oliveira ha evidenziato il forte legame costruito con Napoli in questi anni, spiegando di sentirsi molto vicino al popolo partenopeo: