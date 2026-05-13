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Addio Napoli, Lukaku vorrebbe tornare a Milano: le posizioni di Inter e Milan

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Addio Napoli, Lukaku vorrebbe tornare a Milano: le posizioni di Inter e Milan
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli numero 9. Foto: ANSA
Romelu Lukaku numero 9 del Napoli, di spalle durante una partita di Serie A

Romelu Lukaku abbandonerà il Napoli al termine della stagione. I rapporti con il club sono definitivamente chiusi e il belga non continuerà in Serie A, secondo quanto rivela Matteo Moretto attraverso il canale di Fabrizio Romano.

Lukaku e il Napoli: la rottura è totale

L’attaccante ha interrotto i contatti con la dirigenza partenopea e con la maggior parte dei compagni. Il divorzio non è una conseguenza di scelte tattiche o risultati sportivi: è una frattura relazionale che ha coinvolto sia l’area tecnica che i vertici decisionali del club. Lukaku continuerà a giocare fino a giugno, ma già da ora il suo percorso al Napoli è considerato concluso. Ha scelto di tornare in Belgio per allenarsi al centro federale di Tubize sotto la supervisione del CT Rudi Garcia, con l’obiettivo di mantenere la forma fisica in vista dei Mondiali 2026.

Il contratto del belga scade nel 2027, ma il Napoli ha autorizzato la sua partenza già questa estate. Una decisione che segnala come la convivenza sia diventata insostenibile. Lukaku aveva manifestato il desiderio di provare a tornare a Milano per ragioni legate alla vita personale, oltre che sportive.

Le porte milanesi rimangono chiuse. Né l’Inter né il Milan hanno intenzione di riportare l’attaccante in città. Questa decisione elimina il principale scenario che Lukaku aveva considerato per il proprio futuro italiano. La Premier League, la Liga spagnola o altri campionati europei diventano le opzioni concrete per la prossima stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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