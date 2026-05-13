Addio Napoli, Lukaku vorrebbe tornare a Milano: le posizioni di Inter e Milan

Romelu Lukaku abbandonerà il Napoli al termine della stagione. I rapporti con il club sono definitivamente chiusi e il belga non continuerà in Serie A, secondo quanto rivela Matteo Moretto attraverso il canale di Fabrizio Romano.

Lukaku e il Napoli: la rottura è totale

L’attaccante ha interrotto i contatti con la dirigenza partenopea e con la maggior parte dei compagni. Il divorzio non è una conseguenza di scelte tattiche o risultati sportivi: è una frattura relazionale che ha coinvolto sia l’area tecnica che i vertici decisionali del club. Lukaku continuerà a giocare fino a giugno, ma già da ora il suo percorso al Napoli è considerato concluso. Ha scelto di tornare in Belgio per allenarsi al centro federale di Tubize sotto la supervisione del CT Rudi Garcia, con l’obiettivo di mantenere la forma fisica in vista dei Mondiali 2026.

Il contratto del belga scade nel 2027, ma il Napoli ha autorizzato la sua partenza già questa estate. Una decisione che segnala come la convivenza sia diventata insostenibile. Lukaku aveva manifestato il desiderio di provare a tornare a Milano per ragioni legate alla vita personale, oltre che sportive.

Le porte milanesi rimangono chiuse. Né l’Inter né il Milan hanno intenzione di riportare l’attaccante in città. Questa decisione elimina il principale scenario che Lukaku aveva considerato per il proprio futuro italiano. La Premier League, la Liga spagnola o altri campionati europei diventano le opzioni concrete per la prossima stagione.