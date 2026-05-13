Napoli, che fine ha fatto David Neres? Le condizioni del brasiliano preoccupano gli azzurri

Dopo una prima parte di stagione molto positiva e una Supercoppa vinta col Napoli da grande protagonista, David Neres è sparito dai radar a causa di un brutto infortunio. L’ex attaccante del PSV si è fermato a gennaio per un problema alla caviglia e non è più tornato ad allenarsi in gruppo. L’ultima giornata si avvicina e di Neres non c’è traccia.

David Neres e l’operazione alla caviglia: i tempi di recupero

David Neres non giocherà più in questa stagione. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo la sconfitta contro il Bologna, ma il brasiliano continua il suo percorso di recupero lontano dal gruppo.Il danno alla caviglia, rimediato nella gara contro il Parma a gennaio, ha costretto il club a una soluzione invasiva. Con soltanto due partite rimaste nel calendario, il rientro in campo è ormai impossibile prima della pausa estiva. Neres continuerà il suo percorso di riatletizzazione sotto la supervisione dello staff medico.

Il Napoli riprende la preparazione verso il Pisa

La squadra ha svolto una seduta tecnica pomeridiana con il gruppo a disposizione dell’allenatore e del suo staff. Assente anche Romelu Lukaku, partito per il Belgio per proseguire la preparazione fisica in vista del Mondiale americano con la sua nazionale. Gli azzurri affrontano il Pisa nella prossima giornata di campionato, cercando di riscattarsi dopo il 3-2 subito contro il Bologna.

La situazione di Neres rappresenta una perdita significativa per le ultime fasi della stagione. Il recupero completo avverrà soltanto in ritiro, quando la squadra avrà il tempo necessario per integrare gradualmente il giocatore nelle dinamiche collettive e prepararlo per la nuova stagione.