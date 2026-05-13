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Napoli, che fine ha fatto David Neres? Le condizioni del brasiliano preoccupano gli azzurri

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Napoli, che fine ha fatto David Neres? Le condizioni del brasiliano preoccupano gli azzurri
David Neres col Napoli (AnsaFoto) SpazioNapol.it
David Neres ancora infortunato.

Dopo una prima parte di stagione molto positiva e una Supercoppa vinta col Napoli da grande protagonista, David Neres è sparito dai radar a causa di un brutto infortunio. L’ex attaccante del PSV si è fermato a gennaio per un problema alla caviglia e non è più tornato ad allenarsi in gruppo. L’ultima giornata si avvicina e di Neres non c’è traccia.

David Neres e l’operazione alla caviglia: i tempi di recupero

David Neres non giocherà più in questa stagione. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo la sconfitta contro il Bologna, ma il brasiliano continua il suo percorso di recupero lontano dal gruppo.Il danno alla caviglia, rimediato nella gara contro il Parma a gennaio, ha costretto il club a una soluzione invasiva. Con soltanto due partite rimaste nel calendario, il rientro in campo è ormai impossibile prima della pausa estiva. Neres continuerà il suo percorso di riatletizzazione sotto la supervisione dello staff medico.

Neres in campo con il Napoli
Neres non può tornare in campo. Fonte: ANSA.

Il Napoli riprende la preparazione verso il Pisa

La squadra ha svolto una seduta tecnica pomeridiana con il gruppo a disposizione dell’allenatore e del suo staff. Assente anche Romelu Lukaku, partito per il Belgio per proseguire la preparazione fisica in vista del Mondiale americano con la sua nazionale. Gli azzurri affrontano il Pisa nella prossima giornata di campionato, cercando di riscattarsi dopo il 3-2 subito contro il Bologna.

La situazione di Neres rappresenta una perdita significativa per le ultime fasi della stagione. Il recupero completo avverrà soltanto in ritiro, quando la squadra avrà il tempo necessario per integrare gradualmente il giocatore nelle dinamiche collettive e prepararlo per la nuova stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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