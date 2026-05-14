Napoli, altra tensione per Conte: spunta un retroscena con la squadra dopo il Bologna

Antonio Conte e il Napoli attraversano un momento di tensione dopo la sconfitta contro il Bologna. Secondo Il Mattino, la sconfitta al Maradona ha turbato profondamente l’ambiente azzurro e il presidente De Laurentiis.

Conte furioso: la colpa è dei giocatori

L’allenatore ha affrontato i calciatori con durezza dopo la prestazione deludente di lunedì sera. Ha messo i giocatori di fronte alle proprie responsabilità, sottolineando come non sia bastato nemmeno tentare di portare a casa un punto. La frustrazione di Conte nasce dal fatto che quattro punti nelle ultime quattro partite, con due sconfitte casalinghe, rappresentano un calo preoccupante per un’ambizione dichiarata.

Il nervosismo dell’allenatore riflette una realtà tattica: contro il Bologna gli azzurri non hanno saputo gestire le situazioni critiche. Non è una questione di sfortuna, ma di esecuzione e concentrazione. La squadra ha dimostrato fragilità proprio quando serviva solidità.

De Laurentiis perplesso: arriva il confronto con Conte

Il presidente non ha digerito il risultato né la qualità della prestazione. Ha deciso di parlare con Conte a 360 gradi per fare il bilancio della stagione, illustrare il piano per il prossimo anno e capire certe dinamiche che lo turbano. De Laurentiis vuole risposte concrete dal tecnico leccese.

Qual è il vero problema del Napoli in questa fase? Non è tanto la Champions League, che rimane alla portata, quanto la classifica che inizia a pesare. Nessuno teme l’eliminazione dalle coppe europee, ma due sconfitte casalinghe in quattro partite sono un campanello d’allarme che il presidente non può ignorare. Il confronto tra De Laurentiis e Conte diventa inevitabile per rilanciare il progetto e chiarire le aspettative reciproche.

Castel Volturno si è trasformata in un’isola di silenzio dove aleggia il nervosismo. L’atmosfera tesa tra allenatore e squadra richiede una soluzione rapida. Il Napoli deve ritrovare la continuità e la mentalità vincente che caratterizzava il progetto di Conte, altrimenti il confronto con De Laurentiis potrebbe aprire scenari ben più complessi per il futuro.