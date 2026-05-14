Futuro Conte, De Laurentiis ha cambiato idea? La nuova posizione del presidente

Conte e De Laurentiis si incontreranno dopo la qualificazione Champions: il patron nutre dubbi sulla continuità dell’allenatore, ma nessuno dei due pensa a rescissioni o dimissioni.
De Laurentiis ha dubbi su Conte: le vere ragioni
Il presidente partenopeo inizia a nutrire perplessità sul prosieguo della partnership con Antonio Conte. Non si tratta di una crisi profonda, ma di valutazioni concrete sulla direzione tecnica futura. De Laurentiis non intende operare un ridimensionamento radicale dei costi, come la storia del club dimostra. La sconfitta contro il Bologna ha accelerato queste riflessioni, spingendo il patron a ricalibrare le aspettative sugli ultimi due impegni di campionato.
Il summit di fine stagione rappresenta il momento decisivo. Daniele Conte, fratello-manager dell’allenatore, sarà presente durante il confronto: una scelta che sottolinea l’importanza dell’incontro. I temi affrontati andranno oltre la semplice analisi della stagione, toccando le fondamenta del progetto tecnico per il prossimo biennio.
Cosa vuole Conte dal Napoli: prolungamento o continuità?
L’allenatore è tentato dal prosieguo del progetto. Vuole rispettare il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027, senza sottrarsi alle sfide future. Anzi: Conte non esclude nemmeno un prolungamento dell’accordo. La sua posizione rimane ferma e costruttiva, senza colpi di testa.
Ma la dinamica dell’incontro avrà una logica precisa. Conte ascolterà le perplessità di De Laurentiis e, se il presidente dovesse manifestare dubbi significativi, ne prenderà atto nella pianificazione futura. Parallelamente, De Laurentiis valuterà la disponibilità reale dell’allenatore a operare scelte difficili sul calciomercato. Nessuno dei due intende cercare l’uscita di sicurezza: né dimissioni da parte di Conte, né licenziamento da parte del presidente.
Lo scenario futuro dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Una volta certificata, il Napoli e Conte potranno affrontare le decisioni estive con visibilità maggiore. I dubbi attuali di De Laurentiis non compromettono il rapporto, ma definiscono il perimetro entro cui muoversi. L’incontro tra Conte e De Laurentiis sarà il primo vero test della loro capacità di trovare una soluzione condivisa per il calciomercato Napoli e il progetto tecnico 2026-2027.