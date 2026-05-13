Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Futuro Napoli, Maresca può essere davvero una soluzione? Si è già promesso a un altro club

di
Futuro Napoli, Maresca può essere davvero una soluzione? Si è già promesso a un altro club
Maresca dirige un allenamento con il Leicester. Fonte: ANSA.
Napoli su Enzo Maresca.

Enzo Maresca scarta il Napoli per il Manchester City: secondo Nicolò Schira, l’ex tecnico del Chelsea ha già promesso la sua firma agli inglesi come erede di Guardiola.

Maresca blindato dal City: il contratto triennale che chiude tutto

La pista Maresca per la panchina azzurra si chiude definitivamente. Come rivela Schira sul proprio canale YouTube, il tecnico ha messo il Manchester City in cima alle sue priorità. Il club inglese ha già bloccato Maresca e preparato un contratto triennale, trasformando la possibilità di un approdo a Napoli in una semplice ipotesi di mercato senza fondamento reale.

L’allenatore ha rifiutato altre proposte di primo piano per restare in attesa del City. Fiorentina, Fenerbahce e un club spagnolo hanno ricevuto un no secco. Nemmeno Napoli e Milan hanno ricevuto risposte concrete: Maresca non ha approfondito alcun dialogo con i due club italiani. La sua scelta è univoca e consapevole. Il Manchester City rappresenta il suo prossimo step professionale, come successore naturale di Pep Guardiola.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie