Futuro Napoli, Maresca può essere davvero una soluzione? Si è già promesso a un altro club

Enzo Maresca scarta il Napoli per il Manchester City: secondo Nicolò Schira, l’ex tecnico del Chelsea ha già promesso la sua firma agli inglesi come erede di Guardiola.

Maresca blindato dal City: il contratto triennale che chiude tutto

La pista Maresca per la panchina azzurra si chiude definitivamente. Come rivela Schira sul proprio canale YouTube, il tecnico ha messo il Manchester City in cima alle sue priorità. Il club inglese ha già bloccato Maresca e preparato un contratto triennale, trasformando la possibilità di un approdo a Napoli in una semplice ipotesi di mercato senza fondamento reale.

L’allenatore ha rifiutato altre proposte di primo piano per restare in attesa del City. Fiorentina, Fenerbahce e un club spagnolo hanno ricevuto un no secco. Nemmeno Napoli e Milan hanno ricevuto risposte concrete: Maresca non ha approfondito alcun dialogo con i due club italiani. La sua scelta è univoca e consapevole. Il Manchester City rappresenta il suo prossimo step professionale, come successore naturale di Pep Guardiola.