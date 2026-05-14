Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Coppa Italia, tifosi dell’Inter contro Pedro: lo Scudetto del Napoli fa ancora male

di
Coppa Italia, tifosi dell’Inter contro Pedro: lo Scudetto del Napoli fa ancora male
Pedro esulta dopo il gol della Lazio. Foto: ANSA
Calciatore della Lazio in maglia azzurra esulta con il gesto del cuore

Nel bel mezzo della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l’ingresso di Pedro non è stato per niente banale: il gol decisivo a San Siro dell’anno scorso, diventato un tormentone a Napoli, sembra aver lasciato il segno tra i tifosi nerazzurri.

Pioggia di fischi per Pedro: i tifosi dell’Inter non hanno dimenticato

Al minuto 78, con la Lazio in svantaggio e Maurizio Sarri a corto di idee, è toccato a Pedro prendere il posto di Toma Basic. Quando l’ex Barcellona è entrato in campo, però, la reazione dei tifosi avversari è stata netta: fischi forti, sonori e inequivocabili. Una reazione facile da interpretare: il ricordo vivido del gol segnato da Pedro nella stagione scorsa, che aveva praticamente consegnato lo scudetto al Napoli togliendo all’Inter ogni speranza, è ancora una ferita aperta.

Oltre ai fischi, l’esterno è rimasto coinvolto in una rissa a bordo campo scatenata da un intervento duro su Dimarco al minuto 83, con diversi cartellini gialli estratti dall’arbitro. Insomma, una serata non tranquillissima per lo spagnolo, e non solo per la sconfitta in finale.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie