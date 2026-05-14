Coppa Italia, tifosi dell’Inter contro Pedro: lo Scudetto del Napoli fa ancora male

Nel bel mezzo della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l’ingresso di Pedro non è stato per niente banale: il gol decisivo a San Siro dell’anno scorso, diventato un tormentone a Napoli, sembra aver lasciato il segno tra i tifosi nerazzurri.

Pioggia di fischi per Pedro: i tifosi dell’Inter non hanno dimenticato

Al minuto 78, con la Lazio in svantaggio e Maurizio Sarri a corto di idee, è toccato a Pedro prendere il posto di Toma Basic. Quando l’ex Barcellona è entrato in campo, però, la reazione dei tifosi avversari è stata netta: fischi forti, sonori e inequivocabili. Una reazione facile da interpretare: il ricordo vivido del gol segnato da Pedro nella stagione scorsa, che aveva praticamente consegnato lo scudetto al Napoli togliendo all’Inter ogni speranza, è ancora una ferita aperta.

Oltre ai fischi, l’esterno è rimasto coinvolto in una rissa a bordo campo scatenata da un intervento duro su Dimarco al minuto 83, con diversi cartellini gialli estratti dall’arbitro. Insomma, una serata non tranquillissima per lo spagnolo, e non solo per la sconfitta in finale.