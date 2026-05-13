Sarà a rischio per Pisa? Per il Napoli si complica: le ultime sulle condizioni del big

Kevin De Bruyne ha saltato il Bologna e ora rischia anche per Pisa-Napoli: il trauma al volto rimediato in allenamento a Castel Volturno lo continua a tenere lontano dal campo e complica di rimando la rincorsa Champions degli azzurri.

De Bruyne: quattro punti di sutura e dubbi per il Pisa

Il belga non è stato convocato per la gara di lunedì contro i rossoblù. La causa è un infortunio rimediato durante le sedute di allenamento: un trauma allo zigomo che ha richiesto l’intervento dello staff medico con quattro punti di sutura. Una defezione che priva Napoli di una pedina offensiva di qualità nel momento più delicato della stagione.

La situazione è monitorata dall’équipe medica partenopea. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, filtra “un cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo tra i convocati”, ma le prossime ore saranno decisive. L’assenza di De Bruyne limita le opzioni tattiche disponibili e costringe il tecnico a ricalibrare le scelte in avanti.

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Pisa-Napoli: De Bruyne in bilico per la sfida decisiva

Gli azzurri hanno bisogno urgente di tre punti per garantirsi la qualificazione aritmetica in Champions League. La partita contro il Pisa rappresenta un’occasione cruciale dopo la sconfitta contro il Bologna. Perdere ancora De Bruyne, soprattutto in questa fase, significherebbe affrontare un momento già complicato senza uno dei principali artefici del gioco offensivo.

Lo staff monitora il decorso della ferita allo zigomo e le condizioni generali del giocatore. Se le verifiche dei prossimi giorni daranno esito positivo, il belga potrebbe tornare a disposizione per Pisa. Diversamente, il Napoli dovrà fare affidamento su alternative già collaudate per mantenere vivo il sogno europeo nelle ultime battute della stagione.