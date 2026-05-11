Khalaili al Napoli? Ruota tutto intorno a Manna e Conte: Di Marzio chiarisce la posizione del club

Giovanni Manna e Antonio Conte rimangono le incognite che bloccano il calciomercato del Napoli. Secondo Sky Sport, la Roma continua a insistere per il direttore sportivo partenopeo, creando una situazione di stallo che impedisce di operare con certezza sul mercato estivo.

Manna alla Roma: il primo ostacolo da risolvere

La dirigenza giallorossa non molla la presa su Giovanni Manna. Come rivela Gianluca Di Marzio ai microfoni di Radio Marte: “La Roma insiste per prenderlo e va risolta prima questa situazione“. Finché non si chiarisce il futuro del direttore sportivo azzurro, qualsiasi trattativa di mercato rimane in sospeso. I nomi circolanti – Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Mario Gila, Juanlu Sanchez – sono tutti legati alle scelte di Manna e alle indicazioni tattiche di Conte.

La certezza delle due figure chiave diventa fondamentale per disegnare una strategia di mercato coerente. Di Marzio lo spiega chiaramente: qualsiasi acquisto deve essere concordato con l’allenatore, ma se quest’ultimo rimane in dubbio, come si può operare con sicurezza? Il Napoli rischia di trovarsi paralizzato nella sessione estiva se non risolve prima questi due nodi.

Conte: il futuro dell’allenatore condiziona gli acquisti

Antonio Conte rappresenta il secondo elemento di incertezza. L’esperto di Sky Sport pone la domanda direttamente: “Siamo sicuri che rimarranno tutti e due?”. Se il tecnico dovesse partire, tutti i profili individuati perderebbero valore strategico. I giocatori andrebbero scelti in funzione del suo progetto tattico, dei suoi schemi, delle sue esigenze specifiche.

Senza una conferma esplicita di Conte, il Napoli non può procedere con cognizione di causa. La coerenza progettuale richiede che allenatore e direttore sportivo siano sulla stessa lunghezza d’onda e rimangano al loro posto. Altrimenti ogni scelta di mercato rischia di rivelarsi inadatta alla prossima stagione. Di Marzio conclude: “Bisogna avere prima la certezza di quella che sarà l’accoppiata della prossima stagione, altrimenti non ci saranno le giuste indicazioni su come operare sul mercato”.

Gli azzurri devono dunque chiarire prima le questioni interne. Una volta definiti i ruoli di Manna e Conte per la prossima stagione, il calciomercato del Napoli potrà procedere con le fondamenta solide. Fino ad allora, ogni trattativa rimane condizionata dall’incertezza sulla continuità dirigenziale e tecnica.