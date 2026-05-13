Conte-Napoli: spunta una condizione non negoziabile, la richiesta per ADL

Conte pretende una squadra costruita per lo scudetto, non per la Champions. Il summit con De Laurentiis slitta di una settimana, dopo Pisa, perché la qualificazione europea rimane prioritaria ma la richiesta del mister è un’altra.

Conte ha una condizione: De Laurentiis propone ringiovanimento

Antonio Conte ha già comunicato al presidente cosa serve per restare. Non accetta compromessi tattici: l’organico deve essere costruito per vincere il campionato, non per inseguire la qualificazione in Champions League. La richiesta è stata esplicita e non lascia spazi interpretativi.

De Laurentiis invece intende ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi, due obiettivi che collidono direttamente con le ambizioni di Conte. Quando le parti si incontreranno, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il tavolo sarà polarizzato su questa frattura di visioni.

Il faccia a faccia era previsto prima della trasferta di Pisa, ma è stato rinviato. Il motivo è semplice: la qualificazione matematica alla Champions non è ancora arrivata. Finché il discorso europeo rimane aperto, ogni discussione sul futuro resterebbe incompleta. De Laurentiis non vuole distrazioni, Conte nemmeno.

La tempistica non è casuale. L’allenatore sa che una qualificazione in Champions rafforzerebbe la sua posizione negoziale. Un fallimento europeo, al contrario, indebolirebbe le sue rivendicazioni. Il rinvio di una settimana permette ai due di avere il quadro completo prima di sedersi al tavolo con strategie definite.

Quali scenari attendono il Napoli dopo il summit?

Cosa succede se De Laurentiis rifiuta gli investimenti richiesti? Conte potrebbe scegliere di andarsene. Il contratto è valido ancora per un anno, ma l’allenatore salentino non ha mai accettato di dirigere progetti al ribasso. Le sue esperienze precedenti insegnano che quando l’ambizione non corrisponde, la separazione diventa inevitabile. De Laurentiis dovrà decidere se investire per lo scudetto o se gestire una possibile transizione tecnica.

Se invece il presidente accetta di rafforzare la rosa secondo le indicazioni di Conte, il Napoli potrebbe costruire un progetto competitivo per la prossima stagione. Il calciomercato estivo diventa cruciale: gli azzurri dovranno operare con precisione tattica, non con scarti generazionali.

Il summit tra Conte e De Laurentiis avrà il potere di ridisegnare completamente il Napoli. Le ambizioni dell’allenatore e le strategie del presidente sono ormai incompatibili su carta. Solo il dialogo diretto potrà chiarire se esiste uno spazio di mediazione o se la strada è già segnata verso una separazione. La qualificazione in Champions rappresenta l’ultimo argomento che Conte avrà in mano per negoziare il progetto di calciomercato che desidera per il Napoli.