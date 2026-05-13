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Manna alla Roma: occhio alle novità sul ds azzurro, arriva il punto di Romano

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Manna alla Roma: occhio alle novità sul ds azzurro, arriva il punto di Romano
Manna conteso tra Napoli e Roma
Uomo in giacca marrone con cravatta rossa davanti ai loghi di Napoli e Roma

Giovanni Manna resta nel mirino della Roma: i Friedkin tentano di strappare il dirigente dal Napoli attraverso una trattativa diretta sulla rescissione contrattuale. Il punto di Romano.

Manna alla Roma: i Friedkin scendono in campo in prima persona

La Roma accelera concretamente per Giovanni Manna. Come rivela Fabrizio Romano, la famiglia Friedkin sta provando a liberarlo dal contratto con il Napoli attraverso contatti diretti. Non è una mossa improvvisata: dietro la corte giallorossa c’è Gasperini, che ha indicato Manna come candidato ideale per la sua visione tattica a Roma.

Il tecnico ha spinto personalmente i proprietari americani a muoversi in questa direzione. I tentativi sono già in corso, ma il fronte napoletano rimane blindato. L’operazione presenta ostacoli significativi. De Laurentiis non scende a compromessi sul rispetto dei contratti: questa è una linea ferma del presidente azzurro.

La Roma deve ora valutare se e come riuscirà a convincere il Napoli sul piano economico. Il dialogo esiste, ma il muro partenopeo al momento non cede. Quale strada potrebbe sbloccare la situazione? Solo un’offerta economica importante potrebbe muovere De Laurentiis dalla sua posizione, oppure una ristrutturazione contrattuale che accontenti entrambi i club.

Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli, coordina il calciomercato estivo con la cessione di Cajuste all'Ipswich
Giovanni Manna, DS Napoli, coordina la cessione di Cajuste all’Ipswich. Fonte: ANSA

Gasperini spinge per Manna: il ruolo del tecnico nella trattativa

La volontà di Gasperini rappresenta un elemento decisivo nella strategia della Roma. Il tecnico ha comunicato direttamente ai Friedkin che Manna è la figura perfetta per implementare il suo calcio nella Capitale. Non si tratta di una semplice preferenza, ma di una scelta strategica consapevole.

Tuttavia, il quadro rimane complicato. De Laurentiis conosce il valore di Manna nella struttura organizzativa azzurra e non intende regalargli l’addio. La Roma continua a lavorare dietro le quinte, consapevole che servirà pazienza e un’offerta adeguata per scardinare le difese del Napoli sul fronte calciomercato.

Lo scenario che potrebbe evolversi nelle prossime settimane dipenderà dalla determinazione della Roma e dalla capacità dei Friedkin di mettere sul tavolo una proposta economicamente interessante. Nel calcio italiano, quando una proprietà straniera decide di investire su un profilo specifico, le dinamiche cambiano velocemente. Manna resterà al centro dell’attenzione fino a quando la Roma non deciderà di abbandonare l’assalto o il Napoli non troverà una soluzione di compromesso.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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