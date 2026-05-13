Manna alla Roma: occhio alle novità sul ds azzurro, arriva il punto di Romano

Giovanni Manna resta nel mirino della Roma: i Friedkin tentano di strappare il dirigente dal Napoli attraverso una trattativa diretta sulla rescissione contrattuale. Il punto di Romano.
Manna alla Roma: i Friedkin scendono in campo in prima persona
La Roma accelera concretamente per Giovanni Manna. Come rivela Fabrizio Romano, la famiglia Friedkin sta provando a liberarlo dal contratto con il Napoli attraverso contatti diretti. Non è una mossa improvvisata: dietro la corte giallorossa c’è Gasperini, che ha indicato Manna come candidato ideale per la sua visione tattica a Roma.
Il tecnico ha spinto personalmente i proprietari americani a muoversi in questa direzione. I tentativi sono già in corso, ma il fronte napoletano rimane blindato. L’operazione presenta ostacoli significativi. De Laurentiis non scende a compromessi sul rispetto dei contratti: questa è una linea ferma del presidente azzurro.
La Roma deve ora valutare se e come riuscirà a convincere il Napoli sul piano economico. Il dialogo esiste, ma il muro partenopeo al momento non cede. Quale strada potrebbe sbloccare la situazione? Solo un’offerta economica importante potrebbe muovere De Laurentiis dalla sua posizione, oppure una ristrutturazione contrattuale che accontenti entrambi i club.
Gasperini spinge per Manna: il ruolo del tecnico nella trattativa
La volontà di Gasperini rappresenta un elemento decisivo nella strategia della Roma. Il tecnico ha comunicato direttamente ai Friedkin che Manna è la figura perfetta per implementare il suo calcio nella Capitale. Non si tratta di una semplice preferenza, ma di una scelta strategica consapevole.
Tuttavia, il quadro rimane complicato. De Laurentiis conosce il valore di Manna nella struttura organizzativa azzurra e non intende regalargli l’addio. La Roma continua a lavorare dietro le quinte, consapevole che servirà pazienza e un’offerta adeguata per scardinare le difese del Napoli sul fronte calciomercato.
Lo scenario che potrebbe evolversi nelle prossime settimane dipenderà dalla determinazione della Roma e dalla capacità dei Friedkin di mettere sul tavolo una proposta economicamente interessante. Nel calcio italiano, quando una proprietà straniera decide di investire su un profilo specifico, le dinamiche cambiano velocemente. Manna resterà al centro dell’attenzione fino a quando la Roma non deciderà di abbandonare l’assalto o il Napoli non troverà una soluzione di compromesso.