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Napoli, confermati i contatti per un obiettivo di mercato: l’annuncio fa impazzire i tifosi!

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Napoli, confermati i contatti per un obiettivo di mercato: l’annuncio fa impazzire i tifosi!
Antonio Conte al Napoli Training Center durante i contatti di mercato
Antonio Conte in tuta EA7 Napoli sorride al Training Center, uomo in abito con borsa Napoli sullo sfondo

Anan Khalaili arriva al Napoli a prescindere dal futuro di Giovanni Manna, corteggiato dalla Roma. I contatti tra il club azzurro e l’esterno israeliano classe 2004 proseguono attivi e concreti.

Khalaili: confermati i contatti con il Napoli

Il profilo dell’esterno dell’Union Saint-Gilloise piace molto al Napoli e rappresenta un’opzione seria per la fascia destra della prossima stagione. Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, ha confermato a Radio Marte i primi contatti effettivi tra le parti: “È vero che piace, e posso dirvi che ci sono stati i primi contatti: i contatti ci sono, il ragazzo è considerato un profilo interessante per il futuro”.

L’israeliano ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in Europa durante la sua esperienza belga. Il Napoli valuta la possibilità di investire sul cartellino nel prossimo mercato estivo, cercando un rinforzo sulla destra che offra dinamismo e qualità tecnica.

Khalaili con l'Union Saint Gilloise
Khalaili-Napoli, contatti confermati

Manna alla Roma non blocca l’operazione Khalaili

La Roma continua a corteggiare Giovanni Manna, ma questo scenario non ferma l’affare. Marchetti ha chiarito il punto: “Anche se si tratta di un’idea di Manna, il destino del direttore sportivo può rallentare le cose, ma non per forza farebbe saltare la trattativa: c’è tutto un sistema, dietro il direttore, e la si potrebbe fare a prescindere, l’operazione, qualora si fosse del tutto convinti della bontà dell’acquisto”.

La struttura organizzativa del Napoli permette di proseguire le trattative di mercato indipendentemente dalle scelte dirigenziali al vertice. Se De Laurentiis e il club decidono di affondare per Khalaili, l’eventuale partenza di Manna non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile.

Qual è il profilo di Khalaili? Un esterno offensivo che combina velocità e tecnica, capace di giocare sia come ala che come terzino. Nell’Union Saint-Gilloise ha accumulato esperienza europea a soli 21 anni, attirando l’attenzione di club di rilievo.

Le prossime settimane saranno decisive sia per il futuro di Manna che per la concretizzazione della trattativa con Khalaili. Il Napoli ha identificato il ragazzo come opzione credibile per il mercato estivo e continuerà a coltivare i contatti con l’entourage dell’israeliano e il suo club belga.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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