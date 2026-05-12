Napoli, confermati i contatti per un obiettivo di mercato: l’annuncio fa impazzire i tifosi!

Anan Khalaili arriva al Napoli a prescindere dal futuro di Giovanni Manna, corteggiato dalla Roma. I contatti tra il club azzurro e l’esterno israeliano classe 2004 proseguono attivi e concreti.

Khalaili: confermati i contatti con il Napoli

Il profilo dell’esterno dell’Union Saint-Gilloise piace molto al Napoli e rappresenta un’opzione seria per la fascia destra della prossima stagione. Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, ha confermato a Radio Marte i primi contatti effettivi tra le parti: “È vero che piace, e posso dirvi che ci sono stati i primi contatti: i contatti ci sono, il ragazzo è considerato un profilo interessante per il futuro”.

L’israeliano ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in Europa durante la sua esperienza belga. Il Napoli valuta la possibilità di investire sul cartellino nel prossimo mercato estivo, cercando un rinforzo sulla destra che offra dinamismo e qualità tecnica.

Manna alla Roma non blocca l’operazione Khalaili

La Roma continua a corteggiare Giovanni Manna, ma questo scenario non ferma l’affare. Marchetti ha chiarito il punto: “Anche se si tratta di un’idea di Manna, il destino del direttore sportivo può rallentare le cose, ma non per forza farebbe saltare la trattativa: c’è tutto un sistema, dietro il direttore, e la si potrebbe fare a prescindere, l’operazione, qualora si fosse del tutto convinti della bontà dell’acquisto”.

La struttura organizzativa del Napoli permette di proseguire le trattative di mercato indipendentemente dalle scelte dirigenziali al vertice. Se De Laurentiis e il club decidono di affondare per Khalaili, l’eventuale partenza di Manna non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile.

Qual è il profilo di Khalaili? Un esterno offensivo che combina velocità e tecnica, capace di giocare sia come ala che come terzino. Nell’Union Saint-Gilloise ha accumulato esperienza europea a soli 21 anni, attirando l’attenzione di club di rilievo.

Le prossime settimane saranno decisive sia per il futuro di Manna che per la concretizzazione della trattativa con Khalaili. Il Napoli ha identificato il ragazzo come opzione credibile per il mercato estivo e continuerà a coltivare i contatti con l’entourage dell’israeliano e il suo club belga.