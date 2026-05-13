Addio Lukaku, niente saluto al Maradona: torna in Belgio e poi la cessione, il punto

Romelu Lukaku lascia il Napoli e vola in Belgio: secondo Repubblica, Big Rom ha abbandonato Castel Volturno d’accordo con la società e da domani sarà a disposizione della sua Nazionale.

L’attaccante belga non scenderà in campo al Maradona per un saluto ai tifosi azzurri. La frattura con Antonio Conte si è consumata definitivamente dopo una stagione caratterizzata dall’infortunio muscolare di agosto che lo ha tenuto fuori quasi completamente dai giochi. Lukaku aveva faticato a rientrare e aveva segnato un unico gol in campionato nella vittoria di Verona, senza trovare più spazio negli equilibri tattici del Napoli. Nelle ultime settimane, il bomber aveva già rotto gli indugi allenandosi in Belgio senza autorizzazione, consolidando la rottura con il club partenopeo.

Lukaku verso Rudi Garcia: il piano del Belgio

Il ct del Belgio Rudi Garcia accoglierà personalmente Lukaku al Training Center belga per seguire il suo recupero fisico. L’obiettivo è chiaro: preparare Big Rom ai prossimi impegni della Nazionale. Questa soluzione rappresenta un compromesso tra le esigenze del giocatore di ritrovare la forma e la volontà del Napoli di preservare il suo valore di mercato in vista della cessione estiva.

Quale futuro per il bomber a Napoli? La permanenza è ormai impossibile. Aurelio De Laurentiis dovrà trovare una soluzione di mercato in estate per un giocatore ancora sotto contratto fino al 2028 ma completamente fuori dal progetto. Il rapporto irrecuperabile con Conte chiude definitivamente una parentesi che aveva portato Lukaku a vincere il quarto scudetto con gli azzurri, ma che si è trasformata in un fallimento sportivo e umano.