Sarri, il Napoli resta alla finestra: il futuro si decide dopo la Coppa Italia

Che il Napoli stia pensando a Maurizio Sarri come possibile successore di Antonio Conte non è più un segreto. Il club di Aurelio De Laurentiis valuta il cambio in panchina e, attualmente, la prima scelta potrebbe essere proprio il grande ex. Le voci attorno al tecnico toscano si fanno sempre più insistenti, ma prima c’è una finale di Coppa Italia da giocare.

Napoli su Sarri: discorso rimandato

La Lazio ha vissuto una stagione complicata dopo il blocco del mercato estivo. Sarri e i suoi hanno fatto il possibile, ma alla fine rischiano di rimanere fuori dalle competizioni europee anche l’anno prossimo. L’unica speranza resta la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Vincendola, i biancocelesti sarebbero in Europa League. Per questo motivo, l’ex tecnico azzurro sta mettendo in secondo piano il suo eventuale ritorno a Napoli.

Sarri corteggiato: occhio all’Atalanta

Come annunciato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Napoli resta fortemente interessato a Sarri:

“Il futuro di Sarri è sulla bocca di tutti da settimane. A fine stagione si siederà con la società per capire le ambizioni di entrambe le parti. Piace molto al Napoli, qualora Conte, dopo l’incontro con De Laurentiis, decidesse di separarsi. Piace molto anche all’Atalanta di Giuntoli.”

Bisognerà attendere, dunque. La società partenopea, poi, dovrà fare attenzione anche all’Atalanta.