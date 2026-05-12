Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, c’è la svolta: il Comune ha preso una decisione!

Aurelio De Laurentiis sarà cittadino onorario di Napoli. Il Consiglio Comunale ha approvato oggi a maggioranza l’ordine del giorno dedicato al presidente del Napoli, protagonista negli ultimi anni della crescita sportiva e internazionale del club azzurro. Una decisione che conferma il forte legame tra la città e il numero uno partenopeo, soprattutto dopo i successi conquistati dal Napoli in Serie A e il rilancio dell’immagine del club anche fuori dai confini italiani. La votazione si è svolta nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale con una larga maggioranza favorevole.

Approvata la cittadinanza onoraria per De Laurentiis

Alla seduta del Consiglio Comunale di Napoli erano presenti 27 consiglieri su 40. La proposta di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis ha ottenuto 25 voti favorevoli, un voto contrario e un’astensione.

Il riconoscimento arriva dopo anni di lavoro alla guida del Napoli, club che sotto la gestione De Laurentiis ha conquistato risultati importanti sia in Italia che in Europa. Il presidente azzurro è stato spesso una figura centrale nel dibattito cittadino, dividendo l’opinione pubblica ma mantenendo sempre un ruolo decisivo nella crescita economica e sportiva della società.

Il legame tra Napoli e il presidente azzurro

Negli ultimi anni Aurelio De Laurentiis ha consolidato il rapporto con la città grazie ai risultati ottenuti dal Napoli e alla valorizzazione internazionale del marchio azzurro. La conquista dello scudetto e la presenza costante nelle competizioni europee hanno rafforzato il senso di appartenenza tra squadra, tifosi e territorio.

La cittadinanza onoraria rappresenta un gesto simbolico ma molto significativo per il presidente del Napoli, ormai considerato da molti tifosi una figura strettamente legata alla storia recente del club partenopeo. La decisione del Consiglio Comunale conferma la volontà di riconoscere il contributo dato alla città sotto il profilo sportivo, mediatico e turistico.