Rapporti Conte-squadra tesissimi, Corona svela tutto: “Lo vogliono via! ADL? Non comanda….”

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul Napoli e su Antonio Conte stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex fotografo dei vip ha raccontato presunti retroscena legati alla gestione interna del club azzurro, parlando di tensioni nello spogliatoio e di un rapporto molto delicato tra l’allenatore e la società. Frasi forti, che hanno immediatamente acceso il dibattito attorno alla squadra campione d’Italia guidata da Antonio Conte in una fase già molto delicata della stagione.

Le accuse di Corona sul Napoli e su Conte

Nel corso del suo intervento, Fabrizio Corona ha parlato apertamente di un clima complicato all’interno dell’ambiente Napoli, facendo riferimento a presunte frizioni tra alcuni giocatori e Antonio Conte.

“A Napoli comanda Conte, non ADL, ma mezza squadra vuole cacciarlo!”

Una dichiarazione che ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando nuove discussioni sul rapporto tra il tecnico e parte dello spogliatoio. Corona ha poi aggiunto altri dettagli legati alla gestione interna del club e ai rapporti con Aurelio De Laurentiis.

“Sono successe robe gravi, i più forti della squadra lo vogliono via. Conte si è fatto mettere nel contratto che ADL non può parlare di lui, il figlio Edo non può entrare nemmeno negli spogliatoi”

Parole che, al momento, non trovano conferme ufficiali da parte della società azzurra o dei diretti interessati.

Un momento delicato per il Napoli

Le dichiarazioni arrivano in una fase importante della stagione del Napoli, impegnato tra obiettivi sportivi e gestione degli equilibri interni. Antonio Conte resta uno dei tecnici più influenti del calcio italiano e il suo arrivo aveva riportato entusiasmo nell’ambiente partenopeo dopo mesi complessi.

Il rapporto tra allenatore, società e gruppo squadra continua però a essere uno dei temi più discussi attorno al club campano. Le parole di Corona hanno inevitabilmente aumentato l’attenzione mediatica, soprattutto per il riferimento diretto ad Aurelio De Laurentiis e alla gestione dello spogliatoio.

In attesa di eventuali repliche ufficiali, il clima attorno al Napoli resta molto caldo. E in una piazza passionale come quella partenopea, ogni dichiarazione finisce inevitabilmente per avere un peso enorme.