Napoli, Pedullà senza freni su Conte: “Lavoro mediocre, è scadente…”

Alfredo Pedullà, nel suo canale YouTube, attacca duramente Antonio Conte dopo il ko casalingo contro il Bologna. Il giornalista non risparmia critiche sulla stagione del Napoli, giudicando mediocre il lavoro dell’allenatore nonostante lo scudetto dell’anno precedente.

Conte e i numeri: la difesa non regge

La prestazione degli azzurri al Maradona contro il Bologna, accende il dibattito sulla gestione tattica. Pedullà evidenzia il contrasto tra gli ingaggi erogati e il rendimento offensivo: un attacco che segna poco e produce ancora meno. La difesa, una volta solida, è diventata vulnerabile e perforata. Per il giornalista, il secondo posto in classifica non merita celebrazioni eccessive considerando l’investimento economico e il dominio assoluto dell’Inter, che ha ormai preso la larga.

Il crollo coincide con l’eliminazione dalla Champions League. Pedullà sottolinea come, dal 30esimo posto nel girone europeo, la squadra abbia accusato un tracollo evidente. Le partite successive hanno confermato un trend negativo: al Maradona, uno stadio che dovrebbe essere fortezza, ora si sta tornando a perdere punti. Questo dato, più di altri, rivela il valore reale della stagione partenopea.

Il prodotto è scaduto, non scadente

Qual è la differenza tra una squadra scadente e una scaduta? Secondo il giornalista, il Napoli rappresenta il secondo caso: aveva qualità, ma l’ha consumata. Gli azzurri non sono tecnicamente inferiori, bensì stanca e priva di freschezza tattica. Conte merita riconoscimenti per lo scudetto dello scorso anno, ma il rapporto tra costi e risultati non sostiene questa stagione. Gli infortuni frequenti rimangono un’incognita. Pedullà critica anche il linguaggio di Conte, che “racconta i numeri a modo suo”.

Il verdetto del giornalista è netto: il Napoli ha sbagliato nel rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.