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Pisa-Napoli a rischio slittamento? Ecco quando si può giocare: i dettagli

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Pisa-Napoli a rischio slittamento? Ecco quando si può giocare: i dettagli
Squadra del Napoli sul campo durante una partita di campionato. Foto: ANSA
Squadra del Napoli sul campo durante una partita di campionato, giocatori in divisa azzurra con sponsor MSC

Pisa-Napoli rischia lo slittamento a lunedì 18 maggio. La prefettura della città toscana ha convocato per oggi un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per decidere sulla gara inizialmente fissata domenica.

Prefettura e questura: l’orario alle 18:00 è quello preferito

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, le autorità locali propendono per rinviare la partita al lunedì pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 18:00. La soluzione rappresenta un compromesso tra le esigenze di sicurezza e la volontà di disputare comunque la sfida. Tuttavia, gli organizzatori non escludono un orario serale, tradizionalmente evitato proprio per questioni di ordine pubblico.

Il vero nodo della questione quindi è un altro. La Lega Serie A non vorrebbe procedere con uno slittamento e ha già prospettato la possibilità di ricorrere alle ‘sedi competenti’, incluso il Tar, qualora la gara venisse rinviata. Lo scontro tra le istituzioni locali e l’organismo calcistico potrebbe diventare acceso, con la Lega pronta a opporsi con ogni mezzo disponibile.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso del match contro il Bologna
Antonio Conte, allenatore del Napoli

Napoli: il fronte dei sostenitori del rinvio cresce

Chi chiede lo slittamento della gara? Prefettura, questura e altre autorità locali ritengono che la domenica possa comportare rischi concreti per l’ordine pubblico. Gli azzurri dovranno quindi attendere la decisione ufficiale che arriverà dalle riunioni odierne. Il calendario di fine stagione della Serie A dipenderà da questa risoluzione.

Lo scenario più probabile rimane il rinvio a lunedì 18 maggio con fischio d’inizio alle 18:00. Tuttavia, la resistenza della Lega Serie A potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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