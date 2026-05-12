Napoli, sarà out per il Pisa: il piano di Conte per sostituirlo

Matteo Politano salterà la trasferta del Napoli contro il Pisa per squalifica: il quinto giallo in stagione contro il Bologna ha fatto scattare automaticamente l’assenza nella prossima giornata di Serie A. Ecco chi potrà sostituirlo.

Politano: la squalifica complica i piani di Conte

Antonio Conte perde un’arma offensiva sulla fascia destra. L’esterno azzurro ha preso il cartellino giallo all’84° minuto della gara al Maradona contro il Bologna, raggiungendo la quinta ammonizione stagionale. Il regolamento Serie A non consente eccezioni: la squalifica automatica blocca Politano per la prossima giornata.

L’assenza colpisce il Napoli in un momento già complicato dopo la sconfitta casalinga contro i rossoblù. Politano rappresenta una risorsa tattica difficile da sostituire: i suoi inserimenti sulla destra, i cross precisi e la capacità di creare superiorità numerica sono elementi su cui Conte ha costruito buona parte del gioco offensivo degli azzurri. Perdere l’azzurro proprio in trasferta a Pisa complica la gestione della formazione.

Napoli: Vergara candidato per sostituire Politano a Pisa? Le ultime novità

Il tecnico dovrà trovare una soluzione alternativa sulla destra. Antonio Vergara si candida per il ruolo dopo aver smaltito il suo infortunio e aver recuperato la condizione atletica. Le alternative in rosa non sono numerose, il che rende l’assenza di Politano ancora più pesante per la continuità tattica.

Quale impatto avrà questa squalifica sugli equilibri offensivi del Napoli? La fascia destra perderà velocità e qualità nella costruzione del gioco. Vergara dovrà adattarsi rapidamente ai ritmi e alle richieste di Conte, senza il tempo di preparazione ideale. Il Napoli affronterà i toscani con un assetto leggermente modificato, sacrificando parte della fluidità che caratterizza il gioco sulla destra.

Lo staff tecnico azzurro valuta ora come distribuire le energie della rosa nel finale di stagione, consapevole che Politano tornerà disponibile solo dopo la gara di Pisa e per l’ultima giornata. La squalifica costringe Conte a una riorganizzazione che non era prevista, aggiungendo complessità a una fase già delicata per il Napoli in campionato visto che la Champions non è al momento sicura.