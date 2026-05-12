Napoli, slitta l’incontro tra Conte e ADL: il motivo

Sembrava essere la serata giusta per archiviare con due giornate d’anticipo ogni tipo di discorso ma così non è stato. La sconfitta casalinga contro il Bologna rimanda ogni tipo di verdetto alle ultime due giornate, nelle quali il Napoli dovrà conquistare tre punti per strappare il pass per la prossima Champions League. A slittare non è stato solamente il raggiungimento di questo traguardo: anche il tanto atteso incontro tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis è rinviato.

Napoli, la sconfitta contro il Bologna rinvia il vertice tra Conte e De Laurentiis

Quella di oggi era stata indicata come una giornata da tenere d’occhio in casa Napoli. In caso di vittoria contro il Bologna e di conseguente qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis si sarebbero con ogni probabilità incontrati per discutere del futuro.

Il gol di Rowe allo scadere ha invece rovinato i piani. Come racconta ‘Repubblica’, il vertice tra il presidente azzurro e il tecnico salentino è rinviato alle prossime settimane e non avverrà fin quando la qualificazione alla prossima Champions non sarà aritmetica. Un passo falso che aumenta l’incertezza sul futuro della panchina.