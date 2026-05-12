Napoli, futuro incerto per Conte: spunta il nome del candidato principale per sostituirlo

Sembrava poter essere la settimana del tanto atteso incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Ma la sconfitta contro il Bologna potrebbe modificare i piani. Il Napoli non ha ancora raggiunto il traguardo della qualificazione in Champions League e per questa ragione le parti aspetteranno prima di sedersi intorno ad un tavolo. In attesa di conoscere la volontà del proprio allenatore e non solo, il club azzurro ha già individuato il profilo giusto per sostituirlo.

Attesa per conoscere il futuro di Conte: in caso di addio, occhi del Napoli puntati su Sarri

Solo dopo il vertice che vedrà protagonisti Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si potrà avere un quadro più chiaro sulle intenzioni dell’allenatore e del club. Ogni pronostico è al momento prematuro ma la cosa certa è che verranno fatte riflessioni profonde sia da una parte che dall’altra in vista della prossima stagione.

Secondo Gianluca Di Marzio, nel caso in cui Conte decidesse di lasciare Napoli, Maurizio Sarri sarebbe il candidato principale per sostituirlo. Il suo contratto con la Lazio scadrà nel 2028 ma l’ipotesi di un ritorno sulla panchina azzurra rappresenta una pista da attenzionare nel corso delle prossime settimane.