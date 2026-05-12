Napoli, Conte nel mirino dopo la mazzata col Bologna: sentite le parole sull’addio?

Il Napoli spreca il primo match point e rimanda nuovamente l’ufficialità della qualificazione alla prossima Champions League. Contro il Bologna, la squadra di Antonio Conte ha messo a referto la seconda sconfitta nelle ultime quattro gare, entrambe avvenute nella cornice del ‘Maradona’. Sono inoltre solamente cinque i punti conquistati nelle ultime cinque gare, un dato che mette in luce i problemi attuali degli azzurri. Ad analizzare il momento della squadra, concentrandosi sul futuro del tecnico salentino, ci ha pensato Umberto Chiariello.

Nel corso di ‘Campania Sport’, ai microfoni di Canale 21, c’è stato il solito editoriale di Umberto Chiariello. Il giornalista ha analizzato i numeri registrati in questa stagione dalla squadra azzurra, sottolineando il deludente finale di campionato:

“Il primo tempo del Napoli è stato inguardabile. Altro che 80 e passa punti, è fermo a 70 punti: pochissimi. I gol del Napoli sono 54, i gol presi sono 36, la differenza reti è appena +18. È un Napoli che non può neanche più attaccarsi alle assenze.

È proprio un Napoli che gioca male e produce poco. Questo finale di campionato è brutto, ma brutto forte da tutti i punti di vista“.