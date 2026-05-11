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Napoli, un ex Juve per il dopo Manna? Le ultime sul futuro ds azzurro

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Napoli, un ex Juve per il dopo Manna? Le ultime sul futuro ds azzurro
Giovanni Manna e Cristiano Paratici al Napoli Training Center
Giovanni Manna e Cristiano Paratici al Napoli Training Center durante una conversazione

Il futuro di Giovanni Manna è tutto da scrivere. L’attuale direttore sportivo del Napoli è finito ormai da settimane nel mirino della Roma. L’ex dirigente della Juventus ha un contratto fino al 2029 e percepisce 400 mila euro l’anno, ma il club giallorosso per convincerlo è pronto a raddoppiargli l’ingaggio. Il Napoli per liberare Manna chiede un indennizzo e la volontà è quella di proseguire con lui. In caso di addio saranno valutati diversi profili per sostituirlo, tra cui quello di Fabio Paratici.

Napoli, se parte Manna occhi puntati su Paratici

Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, ha parlato del valzer di direttori sportivi. Tra i nomi più chiacchierati c’è ovviamente quello di Giovanni Manna, corteggiato dalla Roma. Il Napoli non vorrebbe privarsene ma molto dipenderà dalla volontà dell’ex Juventus e dall’eventuale proposta che arriverà dalla Capitale.

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, prima del match contro la Cremonese
Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina

In caso di addio da parte di Manna, un nome da tenere sott’occhio sarebbe quello di Fabio Paratici. L’ex dirigente del Tottenham, arrivato a Firenze nel mese di gennaio, potrebbe già lasciare la Fiorentina nonostante un contratto fino al 2030. L’attuale dirigente viola è tornato anche nel mirino del Milan, dove il futuro di Igli Tare è ancora tutto da scrivere.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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