Napoli, un ex Juve per il dopo Manna? Le ultime sul futuro ds azzurro

Il futuro di Giovanni Manna è tutto da scrivere. L’attuale direttore sportivo del Napoli è finito ormai da settimane nel mirino della Roma. L’ex dirigente della Juventus ha un contratto fino al 2029 e percepisce 400 mila euro l’anno, ma il club giallorosso per convincerlo è pronto a raddoppiargli l’ingaggio. Il Napoli per liberare Manna chiede un indennizzo e la volontà è quella di proseguire con lui. In caso di addio saranno valutati diversi profili per sostituirlo, tra cui quello di Fabio Paratici.

Napoli, se parte Manna occhi puntati su Paratici

Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, ha parlato del valzer di direttori sportivi. Tra i nomi più chiacchierati c’è ovviamente quello di Giovanni Manna, corteggiato dalla Roma. Il Napoli non vorrebbe privarsene ma molto dipenderà dalla volontà dell’ex Juventus e dall’eventuale proposta che arriverà dalla Capitale.

In caso di addio da parte di Manna, un nome da tenere sott’occhio sarebbe quello di Fabio Paratici. L’ex dirigente del Tottenham, arrivato a Firenze nel mese di gennaio, potrebbe già lasciare la Fiorentina nonostante un contratto fino al 2030. L’attuale dirigente viola è tornato anche nel mirino del Milan, dove il futuro di Igli Tare è ancora tutto da scrivere.