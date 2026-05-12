Il Napoli sbarra la strada alla rivale di Serie A: l’affare così salta

Giovanni Manna sembra destinato a non trasferirsi alla Roma: i Friedkin hanno formulato un’offerta al direttore sportivo azzurro, ma secondo ‘Sky Sport’ il Napoli non apre a trattative e lo stesso Manna sembra voler proseguire il suo progetto in azzurro.

Manna e la Roma: l’offerta non convince il Napoli

La proprietà giallorossa ha già mosso i primi passi concreti per portare Manna a Trigoria. L’interesse è serio, l’offerta ufficiale esiste. Ma il fronte partenopeo resta blindato. Il Napoli non intende cedere il suo direttore sportivo, figura centrale nella costruzione della squadra.

Manna stesso non manifesterebbe alcuna intenzione di lasciare il progetto azzurro. La distanza tra domanda e disponibilità è incolmabile al momento. Frederic Massara, attuale ds della Roma, è stato dal canto suo esautorato dal progetto giallorosso.

La società ha avviato perciò un casting per trovare il suo sostituto e Manna era il nome preferito dalla proprietà. Gasperini spinge per una soluzione italiana. Ma il mercato dei direttori sportivi non offre alternative semplici.

Roma: se salta Manna si va verso una soluzione a sorpresa

I giallorossi non hanno ancora abbandonato la pista Manna. Proveranno a spingere ulteriormente prima di virare definitivamente su un altro candidato. La Roma però sa che i margini di manovra sono ridotti. Il Napoli ha già comunicato chiaramente la sua posizione: Manna non è sul mercato.

A questo punto la proprietà giallorossa si orienta verso nomi a sorpresa, profili che non erano in prima linea fino a pochi giorni fa. Il casting si complica settimana dopo settimana, con il rischio concreto che la Roma debba accettare una soluzione meno gradita rispetto all’idea iniziale di portare nella Capitale il direttore sportivo del Napoli.

La situazione nel calciomercato Napoli rimane invece stabile su questo fronte. Manna continua il suo lavoro in azzurro senza distrazioni esterne. La Roma dovrà trovare altre soluzioni per il ruolo di direttore sportivo, mentre il Napoli mantiene saldo il controllo della sua struttura dirigenziale.