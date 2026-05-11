Napoli-Bologna, Manna furioso: il retroscena sull’episodio a fine partita

La sconfitta contro il Bologna rimediata all’ultimo minuto è stata accorta anche dal direttore sportivo Manna, che al gol vittoria dei felsinei ha scaraventato via le bottigliette d’acqua a lui vicine, dimostrando la frustrazione per una sconfitta che si potrebbe rivelare superflua in vista della lotta Champions, saldamente nelle mani del Napoli.

Manna e la rabbia incontrollata: cosa è accaduto a fine gara

Gli azzurri si sono arresi nel recupero, dopo aver rimontato da due gol di svantaggio. La rimonta non è bastata: la rete decisiva dei felsinei firmata da Rowe ha spento le speranze di qualificazione anticipata in Champions in una partita carica di tensione e ribaltamenti. Al fischio finale, l’atmosfera era rovente anche a bordocampo.

Il dirigente partenopeo non ha trattenuto la frustrazione. Come raccontato da DAZN, Manna ha reagito con uno sfogo deciso: ha colpito con forza le bottigliette d’acqua posizionate vicino alla panchina. Un gesto di pura esasperazione che testimonia il clima di delusione nel Napoli dopo il passo falso casalingo.

Napoli-Bologna, una sconfitta che brucia: gli azzurri pagano il finale

La rimonta dai due gol di svantaggio aveva riacceso le speranze, ma il calcio non premia sempre il carattere. Nel momento decisivo, quando tutto sembrava poter girare a favore dei partenopei, è arrivato il colpo finale che ha consegnato la vittoria ai bolognesi. Una beffa che pesa sulla corsa Champions, con la Juventus che osserva da vicino.

Gli azzurri hanno mostrato capacità di reazione, recuperando una situazione complicata. Tuttavia, la dormita difensiva nei minuti di recupero ha azzerato tutto il lavoro fatto in precedenza. Un vero peccato visto come il Napoli dopo il 2-0 del Bologna avesse dominato in lungo e in largo, sfiorando più volte il gol vittoria. Fatto sta che simili distrazioni sono inaccettabili, ancor più se arrivano nel recupero. Manna lo sa, e il suo sfogo lo conferma.