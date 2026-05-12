Napoli, Alisson Santos domina e convince tutti: altro premio per l’azzurro!

Alisson Santos vince per la terza volta consecutiva il premio Player of the Month del Napoli: i tifosi lo eleggono migliore di aprile attraverso l’app ufficiale del club.

L’attaccante brasiliano ha consolidato il suo status di idolo indiscusso della piazza con prestazioni continue e di altissimo livello durante il mese appena concluso. Ad aprile il numero 27 ha disputato match straordinari, caratterizzati da giocate tecniche rifinite e una presenza costante nelle aree decisive. Il gol segnato al Maradona nel netto 4-0 contro la Cremonese rappresenta il coronamento di un mese dove la continuità di rendimento ha fatto la differenza nella valutazione dei sostenitori azzurri.

Alisson: tre mesi da protagonista assoluto

Il dominio nella votazione popolare non è casuale. L’ex Sporting Lisbona ha costruito questa supremazia attraverso una gestione intelligente del ruolo offensivo, combinando movimenti senza palla e finalizzazione. Tre POTM consecutivi significano che il numero 27 ha mantenuto uno standard qualitativo elevato in un periodo dove il Napoli ha attraversato fasi diverse della stagione. Gli azzurri non hanno mai potuto contare su un’alternativa credibile in attacco, e questo ha amplificato il peso della sua presenza in campo. La fiducia dei tifosi, dunque, riflette anche una dipendenza reale dalle sue prestazioni.

Quale impatto ha avuto questa continuità sulla squadra? Alisson ha garantito stabilità offensiva in momenti dove il progetto tattico poteva subire oscillazioni. Ha segnato il suo terzo gol stagionale in casa proprio ad aaprile, contribuendo a vittorie che hanno mantenuto il Napoli nelle zone calde di classifica. La sua presenza costante in campo ha eliminato il bisogno di ricercare soluzioni alternative, permettendo a Conte di mantenere equilibrio e coesione nel reparto offensivo.

Il riconoscimento dei tifosi e il futuro di Alisson

Tre premi POTM consecutivi rappresentano una certificazione popolare della qualità dell’attaccante brasiliano. Non è un dettaglio statistico: è il riconoscimento concreto che i sostenitori azzurri vedono in lui il volto principale del progetto offensivo del Napoli. La votazione attraverso l’app ufficiale del club garantisce autenticità al riconoscimento.

Alisson ha conquistato la piazza con fatti, non con promesse. Le prestazioni di aprile confermano che il numero 27 possiede gli strumenti per rimanere centrale nel progetto partenopeo anche nelle fasi future della stagione. Il Napoli continuerà a contare su Alisson come elemento offensivo primario anche nella prossima stagione.