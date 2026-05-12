Hojlund in crisi, i numeri fanno paura: finale di stagione da incubo

Dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, il Napoli ha detto addio ad ogni speranza per lo Scudetto. Da quel momento, le prestazioni non sono state assolutamente di livelli, se non contro la Cremonese. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Un momento difficile, che ha messo in crisi sopratutto Rasmus Hojlund. L’ex attaccante dell’Atalanta non trova la porta da marzo.

Hojlund: sei partite senza tiri in porta

Rasmus Hojlund non centra lo specchio della rete da sei partite consecutive: il dato fotografa una crisi offensiva del centravanti danese, lontano dai numeri attesi. L’assist per il momentaneo 2-2 di Alisson contro il Bologna non cambia il quadro complessivo. L’attaccante sta attraversando uno dei momenti più complicati della stagione: nelle ultime sei gare disputate non ha mai colpito lo specchio della porta, un dato che pesa significativamente sulla capacità offensiva degli azzurri.

L’ultimo tiro verso la porta risale al 14 marzo, nella sfida contro il Lecce, quando Hojlund aveva firmato anche il gol del vantaggio partenopeo. Da quel momento il suo rendimento offensivo si è bloccato. Le statistiche stagionali confermano il declino prestazionale. Il numero nove azzurro occupa solo il settantesimo posto nella classifica della Serie A per tiri tentati a partita, una posizione lontana dalle aspettative per un attaccante centrale di una squadra che punta ai vertici.

Hojlund e la zona gol: cosa serve per il riscatto

Cosa è cambiato nel rendimento offensivo del danese? La mancanza di cattiveria in area, la ridotta presenza nei momenti cruciali e l’assenza di gol creano una situazione che il Napoli non può tollerare. Un centravanti, per quanto lavori per la squadra e contribuisca al gioco collettivo, deve tornare a essere temuto davanti alla porta e generare occasioni da rete. Hojlund ha il dovere di ritrovare la mentalità giusta e la lucidità nei momenti decisivi.

Gli azzurri continuano a contare su di lui come riferimento offensivo, ma deve invertire la rotta immediatamente. Le prossime partite rappresenteranno il banco di prova decisivo per capire se Hojlund riuscirà a uscire da questo tunnel di difficoltà e tornare a incidere come nelle migliori fasi della stagione. Il numero nove azzurro resta fondamentale per gli obiettivi futuri della squadra.