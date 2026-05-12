Futuro Manna, ADL può essere decisivo: la situazione in casa Napoli

Su Giovanni Manna continuano a circolare voci che lo vedrebbero lontano da Napoli. Il club maggiormente interessato al direttore sportivo azzurro è la Roma. Se da un lato i Friedkin sarebbero pronti a muoversi in prima persona per convincere il diretto interessato, dall’altra parte potrebbe esserci Aurelio De Laurentiis a fare muro.

Manna alla Roma: la trattativa si congela

La Roma aveva intensificato i contatti per portare Manna nella capitale, ma l’interesse giallorosso si scontra con un muro invalicabile. Il presidente del Napoli non intende aprire negoziazioni e ha già comunicato chiaramente la sua posizione negli ultimi giorni. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la possibilità che Manna parta si è raffreddata proprio per la volontà del patron azzurro.

I Friedkin speravano di convincere De Laurentiis con offerte economiche, ma la determinazione del patron azzurro prevale su qualsiasi tentativo. La situazione è cristallina: il Napoli non sembra disposto a cedere. De Laurentiis ha già chiarito internamente che Manna rimarrà al suo posto. Non si tratta di una posizione negoziabile o di una presa di posizione tattica per ottenere condizioni migliori. È una decisione definitiva, comunicata direttamente ai vertici societari.

Napoli: ADL affida il progetto a Manna

Trattenere Manna rappresenta una scelta strategica per il Napoli in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo ha già avviato i primi lavori di mercato dopo gli arrivi di gennaio e dovrà coordinare i prossimi rinforzi in sintonia con Antonio Conte o chi prenderà il suo posto. Quale alternativa avrebbe il Napoli se Manna partisse? Nessuna che garantisca la stessa stabilità.

La lista dei desideri per l’estate è già lunga e articolata. Manna dovrà orchestrare le operazioni in entrata per completare una rosa che Conte ritiene ancora migliorabile in vari settori. Senza il cambio dirigenziale che la Roma sperava di provocare, il Napoli procede con tranquillità nella pianificazione estiva del calciomercato Napoli.