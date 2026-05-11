La Roma non molla Manna e il Napoli fa muro: due le strade per convincere gli azzurri

Giovanni Manna rimane al Napoli, ma la Roma non ha intenzione di mollare la presa e anzi ha in mente due strade per provare a convincere la società azzurra: un indennizzo sostanzioso oppure offrire una contropartita tecnica di valore.

Manna-Roma: il Napoli non sconta il suo ds

Le voci che accostano Manna alla Roma hanno raggiunto una fase concreta. Secondo Nicolò Schira, il presidente De Laurentiis ha già fatto sapere ai giallorossi che il trasferimento del direttore sportivo non avverrà a titolo gratuito. Il Napoli ha costruito una struttura vincente intorno a Manna negli ultimi anni e non intende regalarlo a un competitor di Serie A.

La posizione partenopea è blindata da contratti e numeri. Manna ha ancora tre anni di legame con il club azzurro a una retribuzione di 400mila euro stagionali. La Roma, intanto, ha già messo sul tavolo un’offerta salariale doppia. Una mossa che però non basta a De Laurentiis: il Napoli vuole denaro contante oppure un giocatore di rilievo che compensi la perdita del direttore.

Roma bloccata: quale contropartita potrebbe convincere Napoli

La Roma avrà due strade percorribili. La prima passa per le casse giallorosse: versare una cifra importante per liberare Manna dal contratto napoletano. La seconda richiede invece di sacrificare un elemento della rosa attuale, offrendo al Napoli una pedina già formata e di qualità internazionale. Entrambe le opzioni comportano costi significativi per la società romana.

De Laurentiis non ha alcuna urgenza di trattare. Il Napoli ha appena concluso una stagione complessa e sta ricostruendo il progetto tecnico. Un direttore sportivo che conosce già i meccanismi della piazza, che ha credibilità con i giocatori e che ha dimostrato di saper muoversi sul mercato rappresenta una risorsa troppo preziosa per essere ceduta facilmente.

La Roma dovrà decidere se investire pesantemente per portare Manna nella capitale oppure virare su altri profili. Nel frattempo, il Napoli continua a lavorare tranquillamente sul calciomercato, con la certezza che il suo direttore sportivo resterà a Napoli almeno fino a quando la Roma non deciderà di pagare il prezzo richiesto e se deciderà di farlo.