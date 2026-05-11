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Napoli, decisione definitiva di De Laurentiis: svolta sul futuro del club

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Napoli, decisione definitiva di De Laurentiis: svolta sul futuro del club
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Fonte: SpazioNapoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a bordocampo durante una partita

Giovanni Manna continua al Napoli: De Laurentiis ha deciso di trattenere il direttore sportivo nonostante l’interesse della Roma per la prossima stagione.

Manna e il Napoli: il contratto che blinda tutto

Come rivela Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha chiuso definitivamente ogni ipotesi di cessione del suo direttore sportivo. I tre anni di contratto ancora in essere rappresentano la base legale che impedisce qualsiasi trasferimento verso altri club. La Roma aveva sondato il terreno nelle ultime settimane, ma la volontà del presidente partenopeo è categorica: Manna rimane a Napoli e continua il suo lavoro di programmazione per la stagione 2026-27.

Il Ds non ha mai smesso di operare sul mercato durante questa finestra estiva. La dirigenza azzurra ha già individuato i profili su cui puntare per rinforzare la rosa. Uno dei nomi caldi nel mirino è Mario Gila della Lazio, difensore che ha messo in mostra prestazioni convincenti nell’ultimo campionato. L’argentino rappresenta una soluzione concreta per la difesa partenopea, un profilo giovane con margini di crescita ancora significativi.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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