Napoli, decisione definitiva di De Laurentiis: svolta sul futuro del club

Giovanni Manna continua al Napoli: De Laurentiis ha deciso di trattenere il direttore sportivo nonostante l’interesse della Roma per la prossima stagione.
Manna e il Napoli: il contratto che blinda tutto
Come rivela Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha chiuso definitivamente ogni ipotesi di cessione del suo direttore sportivo. I tre anni di contratto ancora in essere rappresentano la base legale che impedisce qualsiasi trasferimento verso altri club. La Roma aveva sondato il terreno nelle ultime settimane, ma la volontà del presidente partenopeo è categorica: Manna rimane a Napoli e continua il suo lavoro di programmazione per la stagione 2026-27.
Il Ds non ha mai smesso di operare sul mercato durante questa finestra estiva. La dirigenza azzurra ha già individuato i profili su cui puntare per rinforzare la rosa. Uno dei nomi caldi nel mirino è Mario Gila della Lazio, difensore che ha messo in mostra prestazioni convincenti nell’ultimo campionato. L’argentino rappresenta una soluzione concreta per la difesa partenopea, un profilo giovane con margini di crescita ancora significativi.