Dal Napoli alla Roma? L’assalto giallorosso si fa concreto: lo ha scelto Gasperini

La Roma ora fa sul serio per Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il club giallorosso ora si starebbe muovendo in modo concreto per il ds del Napoli, indicato come l’uomo ideale da Gian Piero Gasperini.

Manna-Roma, interesse serio: si muovono i Friedkin

Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto in merito all’interesse della Roma per il ds del Napoli Giovanni Manna. Adesso si starebbe muovendo anche la proprietà giallorossa per convincerlo:

“La Roma sta scendendo in campo in modo molto deciso per Giovanni Manna, anche la famiglia Friedkin si sta muovendo per provare a liberarlo dal contratto con il Napoli. Dietro a questa mossa c’è Gasperini, che lo vede come il candidato ideale”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in conferenza stampa

De Laurentiis comunque, si sa, non libera facilmente i propri tesserati a contratto in corso e questo sarà lo scoglio più grande per il club giallorosso:

“L’operazione non è semplice. Per il Napoli liberare il ds nell’anno del centenario vorrebbe dire dare un’identità diversa al progetto. Poi sappiamo che il presidente De Laurentiis da sempre ci tiene a far rispettare i contratti, non libera i suoi dipendenti con facilità. Adesso starà alla Roma capire come riuscirà a convincere il Napoli: ci sta provando e lo sta facendo anche con la famiglia Friedkin”.

Chi diventerebbe il nuovo ds del Napoli: un nome in cima

Per il Napoli sarebbe davvero un brutto colpo doversi privare del suo ds proprio nell’anno del centenario. Manna è ormai un pilastro del progetto azzurro e c’è anche il suo lavoro dietro ai recenti successi del club. Il piano B, stando ai rumors di mercato, sarebbe già pronto e starebbe nel ds dell’Atalanta Tony D’Amico. Il club bergamasco, infatti, è pronto ad accogliere una vecchia conoscenza azzurra come Cristiano Giuntoli al suo posto, creando così quella che rischia di essere una vera girandola di direttori sportivi fra i vari club di Serie A.