Napoli-Bologna, Conte con la sorpresa Giovane: fuori uno dei Fab Four!

Conte sorprende e lascia De Bruyne in panchina per Napoli-Bologna: Giovane gioca dal primo minuto nella sfida di stasera alle 20.45 al Maradona per la 36ª giornata. Questo è l’aggiornamento dell’ultima ora di Kiss Kiss Napoli, a poche ora dall’inizio del match.
La scelta di Conte: De Bruyne fuori dai titolari
La decisione arriva come colpo di scena. De Bruyne non dovrebbe partire dall’inizio contro il Bologna, con Giovane preferito nel ruolo. La mossa tattica dell’allenatore azzurro stravolge le attese della vigilia e modifica l’assetto offensivo della squadra in una partita delicata della corsa Champions.
Gli azzurri affrontano il Bologna con l’obiettivo di blindare la qualificazione europea. Con una vittoria raggiungerebbero quota 73 punti con due gare ancora da disputare: il recupero a Pisa e la sfida finale contro l’Udinese. Il margine aumenterebbe significativamente sui rivali e consentirebbe ai partenopei di gestire gli ultimi impegni con maggiore tranquillità.