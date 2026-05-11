Napoli-Bologna, Alisson: “Il risultato ci ha ferito. Vi racconto il mio rapporto con Conte”

Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, esprimendo tutta la sua delusione per la sconfitta arrivata negli ultimissimi minuti di partita.

L’ala brasiliana, a segno per la quarta volta in questo campionato, ha rilasciato parole amare al termine del match:

“Il risultato ci ha ferito. Non sono molto felice. Non sono di grande umore. Speriamo di lavorare bene per la prossima settimana. Conte? Mi aiuta sempre. Ho imparato molto con lui, tutta la settimana mi parla per aiutarmi a migliorarmi sempre di più. Sono molto contento qui e spero di continuare. L’esultanza nuova? Spero di farla sempre più spesso”.