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Napoli-Bologna, Alisson: “Il risultato ci ha ferito. Vi racconto il mio rapporto con Conte”

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Napoli-Bologna, Alisson: “Il risultato ci ha ferito. Vi racconto il mio rapporto con Conte”
Alisson durante l'intervista post-partita DAZN dopo Napoli-Bologna
Alisson rilascia dichiarazioni durante un'intervista DAZN davanti al backdrop Serie A con sponsor Napoli

Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, esprimendo tutta la sua delusione per la sconfitta arrivata negli ultimissimi minuti di partita.

Alisson Santos dopo Napoli-Bologna: le dichiarazioni

L’ala brasiliana, a segno per la quarta volta in questo campionato, ha rilasciato parole amare al termine del match:

Il risultato ci ha ferito. Non sono molto felice. Non sono di grande umore. Speriamo di lavorare bene per la prossima settimana. Conte? Mi aiuta sempre. Ho imparato molto con lui, tutta la settimana mi parla per aiutarmi a migliorarmi sempre di più. Sono molto contento qui e spero di continuare. L’esultanza nuova? Spero di farla sempre più spesso”.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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