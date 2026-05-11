Manna-Roma, arrivano conferme: i giallorossi puntano il direttore sportivo

La Roma vuole portare Manna nella Capitale. La trattativa non è una semplice suggestione di mercato. Come confermato dalla redazione mercato di SkySport, i giallorossi stanno lavorando concretamente da giorni su questa pista e il fascicolo rimane aperto. Gli azzurri perderebbero il loro dirigente proprio mentre il club prepara la nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte. La partenza di Manna rappresenterebbe un colpo organizzativo serio per De Laurentiis, che dovrebbe trovare un nuovo direttore sportivo nel pieno della pianificazione estiva.

Manna e il passaggio alla Roma: una mossa concreta dei Friedkin

Giovanni Manna può lasciare il Napoli per la Roma: secondo SkySport, i giallorossi stanno corteggiando il direttore sportivo azzurro per sostituire Frederic Massara nella gestione della società capitolina. La Roma non sta semplicemente sondando disponibilità. Il club capitolino ha avviato trattative reali con l’obiettivo di convincere Manna ad abbandonare Napoli. Questo scenario si inserisce in un più ampio movimento di dirigenti tra le big del calcio italiano. Un valzer di poltrone che interessa i vertici organizzativi dei principali club della Serie A.

Giuntoli all’Atalanta: il nuovo assetto dei direttori sportivi

Nel frattempo, Cristiano Giuntoli ha già scelto la sua destinazione. L’ex Napoli e Juventus, attualmente senza squadra, andrà all’Atalanta e prenderà il posto di Tony D’Amico come direttore sportivo. La Dea avrà quindi un professionista con esperienza consolidata nella gestione di progetti ambiziosi. D’Amico, a sua volta, potrebbe trasferirsi al Milan per sostituire Igli Tare, anche se questa operazione non è ancora certa.

Per il Napoli, la situazione diventa critica. Se Manna accettasse l’offerta della Roma, De Laurentiis dovrebbe intervenire rapidamente per trovare un nuovo direttore sportivo che possa affiancare Conte nella costruzione della squadra. I tempi del calciomercato Napoli estivo non permettono indugi, e una vacanza prolungata in questa posizione comporterebbe rischi organizzativi significativi per i prossimi mesi.