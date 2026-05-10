Riscatto Lucca, il Nottingham raggiunge la salvezza: cambia il destino dell’attaccante?

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest ha collezionato 120 minuti in Premier League da gennaio a maggio. Un prestito che non ha prodotto risultati, con l’attaccante relegato a comparsa nella salvezza dei Magpies. Il club inglese ha sventato il pericolo retrocessione, ma difficilmente investirà sull’attaccante del Napoli.

Lucca e il Nottingham Forest: i numeri di un’esperienza fallimentare

Quattro mesi di attesa, tre presenze e un gol solitario. Questo il bilancio di Lorenzo Lucca nella sua esperienza al Nottingham Forest. L’attaccante è entrato all’83’ della partita contro il Newcastle, quando la salvezza era già quasi certa e il pareggio 1-1 consegnava virtualmente il club di Nuno Espírito Santo alla permanenza in Premier League. Una presenza da comparsa in una squadra che ha trovato la soluzione tattica senza di lui.

In Premier League, Lucca ha giocato complessivamente 120 minuti distribuiti in tre presenze. Il suo unico gol è arrivato all’esordio, il 6 febbraio nella sconfitta 3-1 contro il Leeds. Dopo quella rete iniziale, il silenzio calcistico. In Europa League ha accumulato cinque presenze con qualche minuto in più, ma mai da titolare nelle gare che contavano. Una progressione che racconta l’impossibilità di trovare spazio in una squadra che ha scelto altre soluzioni offensive.

Il ritorno a Napoli e il futuro

La scelta del Nottingham Forest di puntare su altre opzioni offensive ha relegato Lucca a una marginalità totale. Nuno Espírito Santo ha costruito la salvezza con una rosa dove l’attaccante italiano non trovava collocazione tattica. I numeri sono impietosi: dalla fine di gennaio, quando è arrivato a Nottingham, Lucca non è stato mai considerato una soluzione principale. La squadra ha trovato equilibrio e punti decisivi con altre punte, mentre lui accumulava panchine e ultimi minuti di partite già decise.

Terminato il prestito al Nottingham Forest, Lucca dovrà ricominciare da capo. I mesi inglesi hanno rappresentato un’esperienza negativa, lontano dal calcio italiano dove potrebbe trovare spazi diversi. La sua carta d’identità e i dati del prestito parlano chiaro: servono minuti, continuità e fiducia per un attaccante. Il Napoli dovrà trovare con attenzione il prossimo club, con una valutazione realistica delle prospettive di impiego nel calciomercato europeo.