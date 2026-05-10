Leao-Napoli, affare possibile? Fabrizio Romano svela la verità

Rafael Leao al Napoli ad oggi non è ancora una trattativa calda. Fabrizio Romano chiarisce la situazione del portoghese del Milan, smentendo i rumors circolati nelle ultime ore, ma affermando come il portoghese possa comunque dire addio ai colori rossoneri.
Leao e il Napoli: Romano esclude contatti diretti
Le voci su un possibile trasferimento di Rafael Leao in maglia azzurra si infrangono contro la realtà dei fatti. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, tra il giocatore rossonero e la SSC Napoli non esiste alcun dialogo concreto in questa fase. Il giornalista ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube per chiarire la posizione:
“Oggi tra Leao ed il Napoli non c’è nulla. Che il Napoli cerchi un esterno offensivo è una possibilità ma è un momento in cui deve capire se resta Manna, se resta Conte”.
Al momento, quindi, le priorità del club azzurro sembrano essere quelle di un chiarimento sul futuro del ds Manna e dell’allenatore Conte. Solo una volta stabilito questo potrà capirsi davvero se questa trattativa potrà realizzarsi o no,
IL futuro del portoghese resta in sospeso: cosa può decidere il Milan
L’attaccante portoghese del Milan potrebbe teoricamente lasciare i rossoneri. Romano non esclude movimenti futuri per Leao, ma ribadisce che per il momento il Napoli non è coinvolto in questi discorsi. L’estate di cambiamenti che coinvolgerà il club rossonero, comunque, non lascia escludere alcuno scenario per il futuro.
Nel calciomercato estivo del Napoli, la dirigenza azzurra continuerà a scandagliare il mercato per opportunità concrete. Le priorità rimangono chiare: rinforzi in attacco e gestione intelligente del budget disponibile. Leao resterà un profilo monitorato dal calcio europeo, ma l’asse Napoli-Milan su questo fronte non produce al momento sviluppi reali.