Giovanili e Primavera SSC Napoli

PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo

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PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo
La primavera in campo contro il Lecce
Napoli Primavera in campo

 

47′- Finisce il primo tempo: è 0-0 al termine dei primi 45 minuti.

46′- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa.

45′- Concessi due minuti di recupero.

37′- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito.

26′- Buon cross di Prisco che trova De Chiara libero in aerea: colpo di testa alto che si spegne sopra la traversa.

9′ – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre.

1′ – Inizia il match.

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-5-2): Ferrante; Gambardella, Caucci, Garofalo; Colella, De Chiara, Prisco, Borriello; Smeraldi, Camelio, Gorica

Lecce: Penev; Rashidi, Scott, Pehilanovic, Pacia; Laerke, Milojevic, Lerga; Di Pasquale, Esteban; Esposito

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 37ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Lecce. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.Piccolo di Cercola.
Gli azzurrini, diciassettesimi a quota 38 punti e reduci dalla sconfitta in trasferta di Verona, sono costretti oggi a vincere per tenere vive le speranze di permanenza in categoria senza dover affrontare lo spareggio retrocessione.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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