PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo

47′- Finisce il primo tempo: è 0-0 al termine dei primi 45 minuti.

46′- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa.

45′- Concessi due minuti di recupero.

37′- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito.

26′- Buon cross di Prisco che trova De Chiara libero in aerea: colpo di testa alto che si spegne sopra la traversa.

9′ – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre.

1′ – Inizia il match.

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-5-2): Ferrante; Gambardella, Caucci, Garofalo; Colella, De Chiara, Prisco, Borriello; Smeraldi, Camelio, Gorica

Lecce: Penev; Rashidi, Scott, Pehilanovic, Pacia; Laerke, Milojevic, Lerga; Di Pasquale, Esteban; Esposito

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 37ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Lecce. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.Piccolo di Cercola.

Gli azzurrini, diciassettesimi a quota 38 punti e reduci dalla sconfitta in trasferta di Verona, sono costretti oggi a vincere per tenere vive le speranze di permanenza in categoria senza dover affrontare lo spareggio retrocessione.