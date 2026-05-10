Olivera e lo Scudetto a Napoli: il racconto in Uruguay è da brividi

Matias Olivera si è raccontato nella sua intervista a Rafa Cotelo nel suo format Por La Camiseta. Il difensore del Napoli ha espresso le emozioni che ha vissuto nel vincere due Scudetti con la maglia azzurra.

Olivera pazzo di Napoli: le sue parole

Nell’intervista al podcast “Por La Camiseta”, Olivera ha raccontato ai media uruguagi cosa signfichi davvero giocare e vincere per il Napoli:

“Sono qui da tre anni e mezzo e ho potuto vincere due Scudetti e una Supercoppa: è un orgoglio. Uno a volte non si rende conto dell’importanza di vincere il campionato finché non vede la reazione della gente. Ti accorgi di tutto quando vedi la tua faccia sui muri della città”.

Il racconto del giocatore azzurro descrive quindi tutta la passione che circonda il calcio in questa città, che un calciatore può capire fino in fondo soltanto quando veste la maglia azzurra.

Olivera in azione con la maglia del Napoli

Le pizze gratis e l’affetto dei tifosi per lui

Sull’affetto dei tifosi, l’urugugagio spende bellissime parole:

“La gente qui è davvero affettuosa. Ogni tanto mi capita di avere le pizze gratis. È una follia come ti dimostrano il loro affetto ogni giorno”.

Nella lunga intervista, Olivera si è soffermato anche sull’importanza di Maradona per la città: