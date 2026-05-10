Napoli, via Meret? C’è il prescelto per sostituirlo

Meret potrebbe lasciare il Napoli dopo sei stagioni: gli azzurri puntano su Jean Butez, portiere francese classe ’95 indicato da Conte come soluzione per la difesa.

Meret verso l’addio: il Napoli cambia tra i pali

Alex Meret potrebbe non continuare con il Napoli nella prossima stagione. La società avrebbe deciso di cedere il portiere italiano, che percepisce un ingaggio lordo superiore ai cinque milioni di euro. Milinkovic-Savic rimane la scelta titolare consolidata, ma De Laurentiis intende affiancargli un nuovo estremo difensore per il progetto tecnico futuro.

L’ex Torino aveva condiviso il ruolo con il serbo per gran parte dell’annata, complice anche lo stop per infortunio. Conte aveva inizialmente equiparato i due portieri, ma il rendimento di Milinkovic-Savic nel corso della stagione ha determinato una gerarchia netta. Ora il cambio in porta diventa una priorità di mercato per gli azzurri.

Butez il prescelto: Conte ha già scelto

Jean Butez è il nome che circola con insistenza negli ambienti di Castel Volturno. L’allenatore salentino lo ha indicato come portiere preferito per il progetto tattico del Napoli, come rivela Il Mattino. Il francese ha trascorso l’ultimo anno e mezzo al Como, dove ha accumulato esperienza in Serie A. La mossa dipende dalla permanenza di Conte sulla panchina azzurra: una volta che Conte rimarrà al 100%, il club darà l’assalto decisivo.

Butez rappresenta il profilo che Conte ritiene funzionale al sistema di gioco. Non è una scelta casuale. Il tecnico ha già lavorato sulla valutazione tecnica del portiere francese, individuandolo come il sostituto ideale di Meret. Il Como potrebbe rappresentare un ostacolo nelle trattative, ma la determinazione del Napoli appare seria.

Il calendario del Napoli: quando arriva la fumata bianca

Quando si chiude la trattativa? La timeline è chiaramente legata a Conte. Una volta confermato l’allenatore, gli azzurri accelereranno i contatti per Butez e inizieranno le pratiche di cessione di Meret. Il portiere italiano avrà diverse opzioni di mercato in Serie A e all’estero.

Il Napoli lavora su due fronti paralleli: blindare Conte e preparare la rivoluzione tattica con Butez in porta. Entrambe le operazioni potrebbero concludersi in estate. Meret troverà facilmente una destinazione, considerando la sua esperienza e il suo curriculum. Butez è l’obiettivo primario per sostituirlo.