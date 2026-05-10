Napoli, novità sul rinnovo di Conte: la mossa di ADL!

Antonio Conte apre alla permanenza al Napoli dopo i contatti con Aurelio De Laurentiis. L’allenatore valuta la continuità del progetto azzurro e attende il colloquio risolutivo con il presidente.
Conte al Napoli: la telefonata che cambia lo scenario
Secondo quanto riporta Il Mattino, dal fronte Conte arrivano segnali di apertura totale verso il progetto Napoli. Le telefonate tra l’allenatore e De Laurentiis hanno sbloccato una situazione che nelle ultime settimane sembrava in stallo. Non si tratta di una decisione definitiva, ma di un cambio di marcia nelle trattative per la conferma.
L’allenatore aveva altre opzioni sul tavolo negli anni passati. Stavolta la situazione è diversa: nessun grande club si è mosso con proposte concrete per accaparrarselo. Questo elemento ha facilitato il dialogo con il presidente, che intende ridimensionare il monte ingaggi della rosa. Lukaku lascerà Napoli, ma Conte non opporrà resistenza alla partenza dell’attaccante, segno che la fiducia nel progetto rimane intatta nonostante le modifiche strutturali.
De Laurentiis-Conte, presto l’incontro
L’incontro tra presidente e allenatore avverrà a breve e sarà decisivo. Se emergerà una convergenza di visioni, anche parziale, Conte continuerà almeno per un’altra stagione. L’assenza di alternative concrete lo ha messo in una posizione meno vantaggiosa rispetto al passato, ma anche più disponibile al dialogo con De Laurentiis. A Napoli il calciomercato dipenderà da questo confronto.