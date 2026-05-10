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Napoli, novità sul rinnovo di Conte: la mossa di ADL!

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Napoli, novità sul rinnovo di Conte: la mossa di ADL!

Antonio Conte apre alla permanenza al Napoli dopo i contatti con Aurelio De Laurentiis. L’allenatore valuta la continuità del progetto azzurro e attende il colloquio risolutivo con il presidente.

Conte al Napoli: la telefonata che cambia lo scenario

Secondo quanto riporta Il Mattino, dal fronte Conte arrivano segnali di apertura totale verso il progetto Napoli. Le telefonate tra l’allenatore e De Laurentiis hanno sbloccato una situazione che nelle ultime settimane sembrava in stallo. Non si tratta di una decisione definitiva, ma di un cambio di marcia nelle trattative per la conferma.

L’allenatore aveva altre opzioni sul tavolo negli anni passati. Stavolta la situazione è diversa: nessun grande club si è mosso con proposte concrete per accaparrarselo. Questo elemento ha facilitato il dialogo con il presidente, che intende ridimensionare il monte ingaggi della rosa. Lukaku lascerà Napoli, ma Conte non opporrà resistenza alla partenza dell’attaccante, segno che la fiducia nel progetto rimane intatta nonostante le modifiche strutturali.

De Laurentiis-Conte, presto l’incontro

L’incontro tra presidente e allenatore avverrà a breve e sarà decisivo. Se emergerà una convergenza di visioni, anche parziale, Conte continuerà almeno per un’altra stagione. L’assenza di alternative concrete lo ha messo in una posizione meno vantaggiosa rispetto al passato, ma anche più disponibile al dialogo con De Laurentiis. A Napoli il calciomercato dipenderà da questo confronto.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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