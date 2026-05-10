Napoli, uno dei leader può dire addio: non è più intoccabile per Conte

Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli quest’estate se arriveranno proposte concrete dai campionati arabi. La dirigenza azzurra non opporrà resistenza a eventuali offerte per l’esterno, reduce da una stagione in cui è stato meno centrale nel progetto azzurro.
Politano e il mercato arabo: la porta è aperta
Il Napoli ha deciso di non blindare il suo esterno offensivo. Come riporta Il Mattino, la società partenopea non ergerà barriere qualora dovessero concretizzarsi proposte dai campionati arabi per Politano. L’attaccante ha attirato interesse costante dalle squadre del Golfo negli ultimi periodi.
Il fascino dei campionati mediorientali, unito alle proposte economiche generose che caratterizzano questa finestra, rende lo scenario plausibile. Gli azzurri, in questa fase di ricostruzione, potrebbero trovare conveniente monetizzare un giocatore che non rappresenta un intoccabile del progetto tattico.
Napoli: la strategia di mercato verso l’estate
La stagione passata ha confermato che Politano possiede le caratteristiche tecniche richieste dalla Serie A, ma non è un pilastro intorno al quale costruire il futuro. La rosa azzurra ha più urgenze in difesa e a centrocampo. Una partenza dell’esterno libererebbe anche spazio salariale, elemento cruciale in una gestione finanziaria sempre attenta ai parametri di bilancio.
L’estate potrebbe portare movimenti significativi in casa Napoli. Se le squadre arabe presenteranno offerte ufficiali per Politano, la trattativa si avvierà velocemente. Il club campano avrà così la possibilità di incassare subito e di orientare le risorse verso profili maggiormente funzionali al nuovo progetto tecnico. Il mercato del Napoli dipenderà anche da queste dinamiche.