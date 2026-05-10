Anguissa lascerà il Napoli a giugno, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista camerunese ha già deciso di cambiare aria dopo anni in azzurro.

Anguissa: la decisione è presa, addio certo a giugno

Il club partenopeo sta tracciando le linee guida per il prossimo mercato estivo. Giovanni Manna, direttore sportivo, dovrà gestire una vera rivoluzione: ringiovanire la rosa e ridimensionare il tetto ingaggi sono gli obiettivi dichiarati della società. La scure colpirà diversi elementi della rosa attuale, a cominciare da chi ha già comunicato l’intenzione di partire.

Anguissa rappresenta il primo addio confermato. Il camerunese lascerà un vuoto significativo a centrocampo: è stato uno dei pilastri tattici degli ultimi anni, ma la volontà è quella di voltare pagina. Insieme a lui usciranno anche Meret, nonostante il rinnovo sottoscritto a fine giugno, e Lukaku, ormai completamente fuori dal progetto. Juan Jesus non avrà nemmeno la possibilità di rinnovare: i colloqui sono stati interrotti prima ancora di avviarsi.

Lobotka in bilico: la clausola rescissoria da 25 milioni

La situazione dello slovacco è diversa. Lobotka possiede una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile entro la metà di luglio. A novembre compirà 32 anni, e il mercato internazionale lo osserva con interesse. Gli estimatori non mancano, soprattutto tra i top club europei che cercano un centrocampista d’esperienza.

Il Napoli non ha intenzione di cederlo facilmente, ma la possibilità concreta esiste e va monitorata. Se dovesse arrivare un’offerta importante o una pressione dall’esterno, la dirigenza potrebbe trovarsi costretta a negoziare. La clausola rappresenta un’arma a doppio taglio: protegge il giocatore ma crea incertezza per la pianificazione tattica della prossima stagione.

Con Anguissa, Meret e Lukaku già destinati all’addio, il centrocampo potrebbe subire uno stravolgimento totale. Se dovesse partire anche Lobotka, Manna dovrebbe intervenire massicciamente sul mercato per non smantellare completamente il reparto. Il calciomercato estivo del Napoli si preannuncia come uno dei più movimentati degli ultimi anni, con almeno quattro cessioni quasi certe e la necessità di ricostruire il nucleo della squadra.