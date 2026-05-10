Napoli, obiettivo a centrocampo: è un titolare della Serie A

Kenneth Taylor rappresenta il nuovo obiettivo del Napoli in mediana. Il centrocampista olandese della Lazio, secondo quanto riporta Il Mattino, interessa molto a De Laurentiis per rinforzare il centrocampo azzurro.

Taylor alla Lazio: l’exploit che attira il Napoli

Taylor ha iniziato la sua avventura in Serie A solo da gennaio 2026, quando la Lazio lo ha prelevato dall’Ajax per 17 milioni di euro. In pochi mesi ha già conquistato la fiducia di Maurizio Sarri, trasformandosi in una pedina centrale del progetto biancoceleste. Tre gol negli ultimi mesi certificano il suo impatto immediato nel campionato italiano.

Il profilo dell’olandese classe 2002 combina due caratteristiche che il Napoli ricerca: giovane età e margini di crescita evidenti. Un calciatore ancora in fase di sviluppo tattico, ma già capace di incidere in una squadra di vertice. La Lazio lo ha lanciato da titolare e lui ha risposto con prestazioni solide, attirando l’attenzione dei principali club italiani.

Taylor costa 25 milioni: la valutazione di Lotito

Quale cifra chiede la Lazio? Claudio Lotito valuta il suo gioiello ben 25 milioni di euro. Una richiesta importante per un calciatore che ha avuto solo pochi mesi per dimostrare il suo valore in Serie A, considerando che l’investimento iniziale era stato di 17 milioni.

De Laurentiis dovrà decidere se investire tanto denaro su una scommessa ancora in fase di consolidamento. Il centrocampista ha le carte in regola per diventare un pilastro del centrocampo azzurro, ma il rischio economico rimane concreto. La Lazio non ha intenzione di scendere dalle sue pretese, consapevole di possedere un giovane talento con un futuro importante davanti.

Napoli: il mercato del centrocampo si complica

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta già lavorando su diversi fronti per rinforzare la squadra. Taylor rappresenta un’opzione offensiva in mediana, ma la cifra richiesta dalla Lazio potrebbe costringere il club a valutare alternative più economiche. Le prossime settimane chiariranno se De Laurentiis intende davvero spendere 25 milioni per l’olandese della Lazio o se preferirebbe dirigere le risorse verso altri reparti.