Manna-Roma, arriva il primo verdetto sull’interessamento per il ds del Napoli

Giovanni Manna non lascia il Napoli per la Roma. Il direttore sportivo azzurro blocca ogni avanzamento giallorosso: la fumata nera arrivata nelle ultime ore chiude temporaneamente la porta a Trigoria.
Manna e la Roma: c’è un primo rifiuto
La Roma aveva identificato in Giovanni Manna il profilo ideale per rilanciare il progetto sportivo. La dirigenza giallorossa ha mosso i primi passi concreti per portare il ds azzurro nella capitale. Manna ha risposto con un no secco. Come rivela La Stampa, l’attuale direttore sportivo del Napoli per ora non si libera dal club partenopeo, creando il primo ostacolo serio alla trattativa.
La decisione di Manna sorprende per i tempi. La Roma aveva accelerato i contatti proprio in questa fase della stagione, convinta di trovare disponibilità. Invece l’ds azzurro ha scelto di non aprire negoziati, almeno non adesso. La fumata nera potrebbe essere temporanea o definitiva: dipenderà da come evolveranno gli scenari nei prossimi giorni. Resta il fatto che il Napoli mantiene saldo il suo uomo chiave.
Perché Manna frena la Roma: gli scenari possibili
Cosa frena il trasferimento? Il Napoli potrebbe aver messo paletti chiari sulla permanenza di Manna, oppure lo stesso ds preferisce completare il lavoro intrapreso con la squadra azzurra prima di valutare altre destinazioni. La Roma non trova spazi per negoziare al momento.
Il profilo di Manna resta appetibile per molti club di Serie A e non solo. La sua esperienza nel costruire progetti competitivi e la capacità di gestire mercati complessi lo rendono una figura ricercata. Ma il Napoli non intende privarsene facilmente, soprattutto in una finestra di mercato cruciale dove serve continuità strategica. La fumata nera non chiude definitivamente le porte, ma rimanda ogni discussione a tempi più opportuni.
La Roma dovrà cercare alternative o attendere sviluppi nel rapporto tra Manna e il Napoli. Nel frattempo, il direttore sportivo azzurro continua a lavorare per rafforzare l’organico partenopeo, respingendo ogni avanzamento dalla capitale. La situazione di calciomercato Napoli rimane stabile su questa posizione, con Manna saldamente al suo posto.